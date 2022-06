Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di settembre rivelano che ci sarà un ritorno a dir poco clamoroso: quello del giovane Quinto, l'ex marito di Anna Imbriani che fino a questo momento era considerato morto.

Spazio anche alle novità legate alla gestione del grande magazzino: per Irene arriverà una promozione sul lavoro e diventerà la nuova capo-commessa.

Anna ha mentito a suo marito Salvatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 di settembre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di settembre 2022, rivelano che per Anna arriverà il momento della resa dei conti finale.

La donna si ritroverà messa alle strette per un doppio motivo. Da un lato, infatti, suo marito Salvatore scoprirà la verità sul vero padre della piccola Irene, la bambina che Anna ha avuto da una precedente relazione.

Per il giovane Amato potrebbe non essere facile prendere atto delle bugie di sua moglie, motivo per il quale il loro matrimonio potrebbe ritrovarsi già in piena crisi.

Quinto non è morto e ritorna in scena nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Ma non è finita qui, perché Anna dovrà fare i conti anche con il ritorno in scena di Quinto. Le anticipazioni della settima stagione rivelano che il personaggio interpretato da Cristiano Caccamo è ritornato sul set della soap opera, per girare i primi episodi che andranno poi in onda da settembre in poi su Rai 1.

Un ritorno a dir poco spiazzante dato che, nel momento in cui Anna è ritornata a Milano, aveva svelato di essere vedova, data la morte del suo amato Quinto.

Quale è a questo punto la verità dei fatti? Anna ha mentito sulla morte del marito oppure è stato lo stesso Quinto a mettere in scena la sua dipartita e per quale motivo?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa attesissima stagione della soap opera.

Gloria a rischio, Irene ne prende il posto: anticipazioni Il Paradiso 7

Spazio anche alle vicende legate alla gestione intera del grande magazzino. Anche quest'anno, come succede in tutte le nuove stagioni, ci saranno nuovi personaggi che si affacceranno in scena e che entreranno a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore 7.

Tra coloro in bilico, invece, ci sarà sicuramente Gloria, dato che sarà alle prese con i suoi problemi legati alla giustizia, che potrebbero metterla seriamente nei guai.

Di sicuro, nelle nuove puntate di settembre, non sarà Gloria la capo-commessa del negozio di Vittorio Conti. A svelarlo è stata l'attrice che interpreta la giovane Irene Cipriani, la quale sui social ha postato i primi scatti dal set della soap opera, dove indossa proprio la celebre divisa da capo-commessa del Paradiso delle signore.