Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 torneranno in onda in autunno su Rai 1 e, al centro delle nuove trame, potrebbe esserci il ritorno in scena di Giuseppe.

Il capofamiglia di casa Amato potrebbe rimettere piede in città dopo un periodo di assenza, dettato dal fatto che sua moglie Agnese aveva scoperto tutta la verità sulla "vita clandestina" che aveva costruito in Germania.

Per Giuseppe, però, potrebbe essere giunto il momento di affrontare la situazione e prendersi le sue responsabilità anche con i figli nati dal matrimonio con sua moglie Agnese.

Giuseppe Amato potrebbe ritornare nel cast de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 potrebbero essere caratterizzate dal ritorno in scena di Giuseppe Amato.

Il marito di Agnese scelse di andare via da Milano dopo che sua moglie aveva scoperto la verità sui tradimenti perpetrati in Germania.

Durante il periodo in cui l'uomo era andato a cercare fortuna all'estero, non fu fedele al 100% a sua moglie. Giuseppe si era costruito una vita parallela con un'altra donna.

Trattasi di Petra, la sua amante, con la quale aveva messo al mondo anche un figlio illegittimo, dato che era nato fuori dal matrimonio.

Giuseppe ritorna per affrontare i suoi figli nelle nuove puntate?

Un duro colpo per Agnese che, dopo aver scoperto la drammatica verità, non si è fatta problemi a metterlo alle strette, tanto da portarlo a lasciare Milano e trasferirsi di nuovo in Germania.

Successivamente, la sarta del Paradiso delle signore ha messo al corrente anche i suoi figli di quello che era successo: un duro colpo per Tina e Salvatore che rimasero fortemente delusi dal padre.

Ebbene, dopo questa amara verità sul conto di Giuseppe, ecco che nel corso delle nuove puntate de Il paradiso delle signore 7 previste per questo autunno su Rai 1, potrebbe esserci il ritorno in scena del campo-famiglia di casa Amato.

Il figlio illegittimo di Giuseppe Amato potrebbe debuttare nel cast de Il Paradiso 7

Giuseppe, quindi, potrebbe rimettere piede in città e prendersi le sue responsabilità, affrontando i suoi figli e mettendoli al corrente di quello che è accaduto durante il soggiorno in Germania.

Non si esclude, inoltre, che Giuseppe possa rimettere piede in città anche in compagnia di quel figlio illegittimo, così da potergli permettere di conoscere i fratelli più grandi che vivono a Milano.

Insomma, il ritorno di Giuseppe nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore di questo autunno 2022, sarebbe sicuramente un "colpaccio", dato che porterebbe anche Agnese a rimettere in discussione il suo legame con Armando Ferraris, diventato ormai sempre più stabile e forte.