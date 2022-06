Chi sono le new entry de Il Paradiso delle signore 7? Arrivano le prime anticipazioni su quello che succederà nel corso delle nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, la quale tornerà in onda in prima visione da settembre in poi.

In queste settimane sono ripartite ufficialmente le riprese della settima stagione e, tra le varie new entry, va segnalato il debutto dell'attrice Morgana Giovannetti, che entrerà a far parte del cast di questa attesissima settima stagione.

Morgana Giovannetti debutta nel cast: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 arrivano dal set della soap opera, dove si stanno girando le nuove puntate previste nel corso della stagione tv 2022/2023.

Tra i debutti della settima stagione va segnalato quello di Morgana Giovannetti: attrice e imitatrice, raggiunse l'apice della popolarità come interprete del brano "Pulcino Pio", tra i tormentoni estivi di qualche anno fa.

A confermare il suo debutto nel cast della soap è stata la stessa Morgana, condividendo sui social uno scatto direttamente dal set di queste settima stagione.

Clara Danese tra le new entry della settima stagione

In attesa di scoprire quale sarà il personaggio interpretato da Morgana Giovannetti in questa settima stagione, tra le new entry de Il Paradiso delle signore 7 vi è anche l'attrice Clara Danese.

Anche in questo caso è stata lei stessa a confermare l'indiscrezione che circolava da un po' di giorni sui social e lo ha fatto postando uno scatto proprio dal set della seguitissima soap opera pomeridiana di Rai 1.

Due debutti che sicuramente non deluderanno le aspettative dei tantissimi fan e spettatori, curiosi di scoprire quelli che saranno i nuovi intrecci, i colpi di scena e le novità della settima stagione.

Il ritorno della venere Paola: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nel corso delle nuove puntate previste per l'autunno su Rai 1, ci sarà spazio anche per il ritorno di un "vecchio personaggio".

Trattasi della venere Paola, interpretata dall'attrice Elisa Cheli, la quale fu costretta ad abbandonare il suo posto all'interno del grande magazzino, dopo aver scoperto di essere alle prese con una gravidanza a rischio, che poteva mettere a repentaglio sia la sua vita che quella del bambino che portava in grembo.

L'uscita di scena di Paola dal cast della soap opera aveva letteralmente spiazzato i fan, i quali però da settembre avranno nuovamente modo di vederla all'opera nelle vesti di venere del grande magazzino guidato con successo da Vittorio Conti.