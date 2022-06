L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato da settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta Rai. I colpi di scena non mancheranno e, stando ai primi retroscena su quello che succederà, potrebbe esserci il ritorno in scena di una delle coppie più amate di sempre.

Trattasi di Cosimo e Gabriella che, dopo aver coronato il loro sogno d'amore con il matrimonio, scelsero di dire addio alla città di Milano e di trasferirsi per iniziare una nuova vita lontani da tutto e tutti.

Il ritorno di Cosimo Bergamini nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Le riprese de Il Paradiso delle Signore 7 sono riprese a tamburo battente da un po' di settimane e, dal set di questa nuova stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, non è passato inosservato un indizio che ha entusiasmato i fan.

L'attore che veste i panni del maggiordomo di villa Sant'Erasmo, ha pubblicato sui social una foto-retroscena in cui compare anche un altro volto noto della soap, assente da un po' di tempo.

Trattasi di Alessandro Cosentini, l'attore che veste i panni di Cosimo Bergamini nelle trame de Il Paradiso delle signore.

A quanto pare, quindi, dopo un periodo di assenza, Cosimo tornerà a mettere piede a Milano e a questo punto non si esclude che nel corso della settima stagione, possa esserci anche il ritorno di Gabriella.

Cosimo e Gabriella ritornano ne Il Paradiso delle signore 7?

La coppia Cosimo-Gabriella, quindi, potrebbe ricomparire nelle trame de Il Paradiso delle signore 7, pronti a rimettersi in gioco in città e sicuramente la loro presenza non passerebbe inosservata.

Gabriella, infatti, è stato per tanto tempo il grande amore di Salvatore Amato che, attualmente, si è unito ufficialmente in matrimonio con Anna Imbriani.

Tuttavia, il papabile ritorno in scena di Gabriella potrebbe rimettere di nuovo in crisi il giovane Amato, complice anche una delicata situazione che si ritroverà ad affrontare con sua moglie Anna.

Ricompare Quinto, l'ex marito di Anna: retroscena Il Paradiso delle signore

Stando ai retroscena sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di settembre, ci sarà spazio anche per il ritorno di Quinto, l'ex marito di Anna Imbriani che tutti credevano ormai morto.

A vestire i panni di Quinto sarà ancora Cristiano Caccamo che, qualche giorno fa, ha postato degli scatti proprio dal set romano della soap opera.

Cosa succederà a questo punto e quale sarà la reazione di Anna Imbriani nel momento in cui dovrà fare i conti con Quinto? I colpi di scena non mancheranno e questo ritorno inaspettato potrebbe finire per mettere già in crisi il neonato matrimonio tra la Imbriani e suo marito Salvatore Amato.