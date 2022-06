Emergono i primi retroscena su Il Paradiso delle Signore 7, la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che tornerà in onda da settembre in poi in prima visione assoluta.

Le novità non mancheranno e, in queste ore, a svelare un po' quello che succederà nel corso della prossima stagione, ci hanno pensato anche gli attori stessi che sui social stanno postando diversi scatti.

Alcuni di questi non sono passati inosservati, come quello di Francesca Del Fa, ossia l'attrice che interpreta Irene, la quale si è mostrata con addosso la divisa di capo-commessa del negozio.

I retroscena sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le riprese de Il Paradiso delle signore 7 sono ufficialmente iniziate e, anche quest'anno, terranno banco per buona parte dei mesi estivi.

Gli attori protagonisti della soap opera non perdono occasione per pubblicare sui social alcuni scatti del dietro le quinte e, in alcuni casi, hanno fornito dei veri e propri retroscena su quello che succederà nel corso delle puntate in onda da settembre in poi su Rai 1.

È questo il caso dell'attore Cristiano Caccamo, che in passato ha vestito i panni di Quinto, marito di Anna Imbriani.

Dopo che era stato dichiarato morto, l'attore è riapparso di nuovo sul set di questa settima stagione, svelando di fatto che il suo personaggio non sarebbe morto per davvero, essendo pronto a tornare nelle nuove puntate della soap opera pomeridiana.

Irene diventa la nuova capo-commessa de Il Paradiso 7

Ma non è finita qui, perché a svelare dei retroscena su quello che sarà il menù di questa settima stagione, ci ha pensato anche Francesca Del Fa, vale a dire l'attrice che veste i panni della giovane commessa Irene.

In una delle sue ultime stories dal set de Il Paradiso delle signore, ha pubblicato uno scatto dove indossa la fatidica divisa di capo-commessa del negozio, quella che nella sesta stagione era appartenuta a Gloria.

La mamma di Stefania, però, dopo essersi auto-costituita con la Polizia per un reato che ha compiuto diversi anni prima, dovrà risolvere il suo conto con la giustizia, motivo per il quale non potrà tornare a essere la capo-commessa.

Adelaide diventa 'spietata' con Umberto ne Il Paradiso 7

Di conseguenza, Irene prenderà il suo posto e spetterà a lei gestire e coordinare le varie veneri de Il Paradiso delle signore in questa nuova stagione.

Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide. I primi retroscena rivelano che la donna dovrà affrontare il ritorno in scena di Umberto Guarnieri, che aveva scelto di darsi alla fuga insieme alla sua amata Flora Ravasi.

Umberto, però, tornerà ad essere al centro delle trame della settima serie e questo scatenerà la vendetta della contessa.

Adelaide, infatti, si mostrerà a dir poco "spietata" nei confronti di Umberto, pronta a prendersi la sua rivincita dopo che l'ha tradita con Flora.