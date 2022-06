La love story tra Ida e Riccardo è giunta al capolinea nello studio di Uomini e donne. Dopo aver provato a rimettere insieme i cocci della loro tormentata e discussa storia d'amore, ecco che i due protagonisti dello show di Maria De Filippi hanno scelto di mettere la parola fine alla loro relazione.

Un addio che non è passato affatto inosservato e che ha alimentato un bel po' di critiche e polemiche. In queste ore, però, Riccardo Guarnieri è tornato a spiazzare lasciando delle dichiarazioni sul conto della sua ex e svelando di essersi sentito un uomo cattivo.

Riccardo Guarnieri rompe il silenzio sull'ex Ida Platano dopo U&D

Nel dettaglio, Riccardo Guarnieri ha fatto un bilancio della sua esperienza a Uomini e donne dopo essere rientrato in studio per riprendere in mano le redini del suo legame con Ida Platano.

La frequentazione tra i due, però, non ha dato gli effetti sperati dato che al termine della stagione si sono detti definitivamente addio, prendendo due strade differenti.

Intervistato dal magazine della trasmissione, Riccardo ha svelato di essere stato bloccato da Ida su tutti i social, dopo la fine della trasmissione.

La dama siciliana ha bloccato il suo ex su WhatsApp e, in questo modo, gli ha tolto la possibilità di poterla contattare ma, al tempo stesso, lo ha bloccato anche su Instagram.

'Mi sono sentito un uomo cattivo', confessa Riccardo

Insomma, Riccardo non ha più la possibilità di mettersi in contatto con Ida ed ha svelato che dopo l'addio a Uomini e donne, ha smesso di cercarla.

Al tempo stesso, però, il cavaliere ha spiazzato nel momento in cui ha ammesso di non essersi sentito "buono" nei confronti della sua ex fidanzata, per come sono andate le cose in questi ultimi mesi.

"Purtroppo credo che il problema siano le insicurezze di Ida, che non la portano a scendere a compromessi", ha svelato Riccardo nella sua nuova intervista.

"Con Ida mi sono sentito la persona che non sono: un uomo cattivo", ha aggiunto Riccardo analizzando quest'ultimo periodo trascorso burrascosamente insieme alla dama del trono over.

Ida preferisce tacere dopo l'addio a Riccardo

E, in tutto questo, Ida Platano che fine ha fatto dopo la fine della trasmissione e l'addio con Guarnieri? La dama è tornata ad essere attiva sui social, dove è seguita da centinaia di migliaia di follower e ha ammesso di essere pronta a riprendersi in mano le redini della sua vita.

Su Riccardo, invece, Ida non ha voluto rilasciare alcun tipo di nuove dichiarazioni: al magazine della trasmissione di Maria De Filippi ha svelato che tutto quello che doveva dire lo ha già detto nello studio di Uomini e donne, motivo per il quale sembra essere davvero decisa a voltare pagina definitivamente.