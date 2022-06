Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore nei palinsesti estivi Rai. La soap opera che appassiona una media di oltre due milioni di spettatori, per quest'anno non proseguirà per i caldi mesi della bella stagione, nei palinsesti della rete ammiraglia Rai.

A differenza di quello che è accaduto negli anni passati, si è scelto di sospendere la programmazione delle repliche su Rai 1, per lasciare spazio al debutto della nuova soap opera spagnola "Sei Sorelle".

Tuttavia, i fan e appassionati de Il Paradiso delle Signore, potranno continuare a rivedere le repliche sul canale free Rai Premium.

Sei Sorelle al posto de Il Paradiso delle signore: cambio programmazione estate Rai

Nel dettaglio, per questa estate in casa Rai si è scelto di sospendere le repliche della soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi dal palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia.

Da questo lunedì, infatti, al posto delle repliche de Il paradiso delle signore ha debuttato la nuova soap opera iberica, dal titolo "Sei Sorelle".

Un prodotto che, dopo un buon esordio con oltre il 18% di share, ha progressivamente perso ascolti nel corso della prima settimana di messa in onda.

Nei giorni successivi, infatti, la media della soap spagnola si è posizionata su una soglia di circa 1,2 milioni di spettatori pari a uno share che non è andato oltre il 14-15%.

Rai Premium, arrivano le repliche de Il Paradiso delle signore: ecco la programmazione estiva

Insomma dati calanti rispetto al debutto che, tuttavia, per il momento non spaventano la Rai dato che la messa in onda di Sei Sorelle è confermatissima nel palinsesto estivo.

Tuttavia, i telespettatori rimasti "orfani" de Il Paradiso delle signore su Rai 1, potranno continuare a rivedere le repliche su un altro canale della televisione di Stato.

Dal lunedì al venerdì, infatti, è prevista la riproposizione della sesta stagione nel palinsesto di Rai Premium, il canale dedicato interamente alle fiction Rai.

In questo modo, quindi, gli spettatori potranno rivivere gli intrighi, le passioni e i colpi di scena che hanno caratterizzato l'ultima stagione della soap trasmessa fino allo scorso aprile su Rai 1.

Al via le riprese de Il Paradiso 7: da settembre su Rai 1

La messa in onda delle repliche su Rai Premium è prevista nella fascia del mezzogiorno, con un doppio episodio quotidiano. Si parte alle 12:35 circa e si va avanti fino alle 14:00, quando poi ci sarà spazio per la serie The Resident.

Un ottimo modo per fare un "ripasso" in attesa della settima stagione de Il Paradiso delle signore, di cui sono già cominciate le riprese sul set romano.

Per vederla in onda, però, bisognerà attendere il prossimo settembre 2022, come sempre nella fascia del pomeriggio di Rai 1.