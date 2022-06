Cresce l'attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che tornerà su Rai 1 a settembre, riprendendo il posto ora occupato da Sei Sorelle. Gli attori sono sul set e girano a pieno ritmo, facendo trapelare le prime interessanti anticipazioni.

Una delle novità che sta tenendo i fan dell'amata soap opera con il fiato sospeso è il ritorno di Cosimo. Ebbene sì, perché l'attore che interpreta l'affascinante Bergamini, Alessandro Cosentini, è presente sul set per le riprese.

Come mai Cosimo torna a Milano? Ancora top secret il suo ruolo, ma non si esclude che possa rientrare di fatto nelle trame della settima stagione.

Inoltre, ci sarà anche il rientro di Quinto, che complicherà la vita a Salvatore e Anna, ora felici - e inconsapevoli di ciò che li attende - con la piccola Irene.

Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni: Cosimo torna a Milano

Alessandro Cosentini, bravissimo interprete di Cosimo, è sul set della soap opera. Dunque, non ci sono dubbi sul fatto che Bergamini tornerà a Milano, anche se non si sa con quale ruolo. Probabilmente dovrà discutere con Ludovica in merito alla villa che le ha prestato e chissà che non si fermi in pianta stabile.

Alquanto improbabile il ritorno di Gabriella, che non si è vista durante le riprese. Ma mai dire mai. Novità in arrivo invece per Maria con un nuovo look: addio capelli lunghi e ricci e benvenuto caschetto ondulato.

Chissà che la bella Puglisi dia un taglio anche al passato, dimenticando Rocco con un nuovo amore.

Nelle puntate di settembre ci sarà anche Ludovica, ora lontana dal set per godersi le meritate vacanze. Giulia Arena, in una delle sue tante stories sul suo profilo Instagram, ha rassicurato i fan dicendo che Ludovica tornerà nelle trame della soap opera.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: Gloria nei guai

Nelle puntate finali della soap, Gloria si è sacrificata per amore di sua figlia Stefania, con la quale ha ricucito il rapporto dopo tanti anni. Per fare in modo che Gemma non la ricattasse più, si è costituita spontaneamente alla polizia. Ezio, disperato, l'ha vista allontanarsi in macchina, con gli occhi pieni di dolore.

Molto probabilmente, Gloria dovrà risolvere i suoi problemi prima di tornare a essere operativa. Al suo posto ci sarà l'ex Venere Irene, nuova capo commessa del Paradiso delle Signore. Ma attenzione, perché da questo momento le cose prenderanno una piega diversa.

Ora che Gloria si è costituita, il suo finto certificato di morte è carta straccia e risulta ufficialmente sposato con Ezio. Che fine farà Veronica che, di fatto, diventerebbe l'amante di Colombo? La faccenda è spinosa e ricca di spunti interessanti. Non si esclude che Ezio e Gloria possano tornare a essere una famiglia insieme a Stefania, ora che la verità è venuta a galla.