Il Paradiso delle signore tornerà con la settima stagione il pomeriggio di Rai 1 a partire dal prossimo settembre e c'è molta attesa di scoprire le nuove anticipazioni che riguardano la soap italiana ambientata negli anni Sessanta. Il cast è già al lavoro sul set per dare vita a nuove storie che coinvolgeranno gli amati personaggi e iniziano a trapelare alcune indiscrezioni su alcuni di loro. Grazie ad una storia pubblicata su Instagram, infatti, è stato anticipato che Irene Cipriani sarà la nuova capo commessa al posto di Gloria Moreau. Inoltre, l'attore Cristiano Caccamo ha confermato la sua presenza nei panni di Quinto e secondo alcune indiscrezioni potrebbe tornare anche Clara.

La nuova capo commessa sarà la Venere bionda

Gli attori de Il Paradiso delle Signore stanno già lavorando per regalare ai numerosi fan nuove puntate e i colpi di scena non mancheranno anche nella settima stagione. Anche se non ci sono ancora le trame ufficiali, infatti, grazie ad alcuni post da parte degli attori è possibile immaginare delle puntate ricche di novità e sorprese con ritorni inaspettati e nuove sfide per i protagonisti. Irene Cipriani sarà una delle prime che farà un salto di qualità, perché stando alla storia pubblicata dalla stessa attrice Francesca Del Fa sul suo profilo Instagram, diventerà la nuova capo commessa [VIDEO].

Gloria dovrà pagare il conto con la giustizia: Il Paradiso delle signore 7

La venere bionda de Il Paradiso delle signore è sempre stata molto ambiziosa dando sempre il massimo nel suo lavoro e il premio sembra proprio arrivare a breve per lei. L'attrice di Irene, Francesca Del Fa, ha postato nei giorni scorsi una storia in cui indossa la divisa da capo commessa che nella sesta stagione apparteneva a Gloria Moreau.

Con ogni probabilità, infatti, la madre di Stefania sarà assente per almeno la prima parte delle nuove puntate perché ha deciso di costituirsi e pagare il suo conto con la giustizia. A quanto pare, per sostituirla, Vittorio Conti sceglierà Irene che ha sempre dimostrato un grande impegno nello svolgere il suo compito.

Quinto sarà tra i protagonisti della settima stagione

Un'altra novità riguarda l'inaspettato ritorno di Quinto, il primo marito di Anna che ha appena iniziato una nuova vita con Salvatore. La conferma è arrivata dall'attore Cristiano Caccamo, presente sul set della soap. Resta solo da capire in che veste il personaggio rientrerà in gioco, perché in passato è stato dichiarato morto. Quinto potrebbe essere segretamente vivo oppure potrebbe riapparire soltanto nei ricordi di sua moglie. Un'indiscrezione non ancora confermata, invece, riguarda il ritorno di Clara, la prima capo commessa del Paradiso delle signore. Giulia Vecchio, l'attrice che interpreta Anna, il giorno 30 maggio ha postato una storia in cui ha mostrato un pezzo del copione in cui spicca il nome di Clara e il personaggio potrebbe essere proprio quello interpretato dall'attrice Christiane Filangieri.