Ne Il Paradiso delle Signore 7, Stefania Colombo potrebbe scoprire di essere in dolce attesa. Mancano un po' di mesi all'inizio delle nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1 ma, intanto, sono ricominciate a tamburo battente le riprese ufficiali.

Da un po' di giorni il cast si è riunito negli studi romani dove è allestito il set e hanno cominciato a girare gli episodi che andranno in onda da settembre in poi. Occhi puntati in primis sulle vicende della coppia composta da Marco e Stefania: dopo aver fatto sognare il pubblico con il loro amore, adesso potrebbero finalmente mettere su famiglia insieme.

Trionfa l'amore tra Marco e Stefania ne Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 7 ci sarà la storia d'amore tra Marco e Stefania. I due giovani protagonisti della soap, dopo aver affrontato una miriade di ostacoli e dopo aver corso il rischio di vedere sfumare per sempre la loro favola d'amore, sono riusciti ad avere la meglio.

E così, nel finale dell'ultima stagione trasmessa su Rai 1, tra Marco e Stefania c'è stato il trionfo dell'amore e insieme sono riusciti finalmente a coronare il loro grande sogno d'amore. Adesso, però, l'attenzione è tutta incentrata sugli sviluppi che ci saranno in queste nuove puntate della settima stagione: non si esclude, infatti, che i due possano mettere su famiglia insieme.

Stefania potrebbe scoprire di aspettare un figlio da Marco

Dato il grande amore che provano l'uno nei confronti dell'altra, c'è da scommettere che la storia d'amore tra Marco e Stefania continuerà a far sognare il pubblico de Il Paradiso delle signore. A questo punto bisognerà capire se, dopo essere usciti allo scoperto con le loro famiglie, i due ragazzi decideranno di andare a vivere insieme e quindi pensare a organizzare il matrimonio.

Ma, a questo punto, non si esclude neppure che Stefania possa fare una scoperta a dir poco clamorosa nel corso della settima stagione. La giovane venere, figlia di Gloria e Ezio, potrebbe scoprire di essere incinta del suo primo figlio, frutto del suo amore con Marco.

Adelaide spietata con Umberto nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Una notizia che, sicuramente, renderebbe felicissimi i due ragazzi e che li porterebbe ad accelerare anche i preparativi per il matrimonio. In attesa di scoprire se Marco e Stefania si ritroveranno a essere genitori per la prima volta, al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 7 ci sarà anche la contessa Adelaide.

Amareggiata e delusa dal tradimento di Umberto Guarnieri, la contessa si preparerà a servire la sua vendetta spietata al commendatore Guarnieri, che dovrà pagarla per averle voltato le spalle, intraprendendo una relazione d'amore con Flora Ravasi.

Un'estate senza repliche de Il Paradiso delle signore su Rai 1: la soap ritorna a settembre

Insomma un nuovo capitolo che sicuramente non deluderà le aspettative dei tantissimi spettatori, i quali attendono con trepidazione di rivedere i loro beniamini sul piccolo schermo. Per questa estate, infatti, la Rai ha scelto di sospendere le repliche della soap nel palinsesto della rete ammiraglia, puntando su una nuova serie in prima visione assoluta.

Trattasi di Sei Sorelle, una soap che arriva dalla Spagna e che settimana dopo settimana, sta cominciando a far breccia nel cuore del pubblico (anche se gli ascolti sono ben distanti da quelli che ha registrato Il Paradiso delle signore nel corso dell'anno).