Da giorni si rincorrono le voci che vogliono Ursula Bennardo e Sossio Aruta ai ferri corti, per l'ennesima volta. I due ex volti del trono over di Uomini e donne non si seguono più reciprocamente sui social, in più l'ex cavaliere ha scritto una frase sul suo profilo Instagram che lasciava ampio spazio di interpretazione. Per tale motivo i fan della coppia hanno pensato a un allontanamento che però a quanto pare non c'è stato visto che Ursula ha postato uno scatto inequivocabile.

Cosa sta succedendo tra Sossio e Ursula?

Da qualche giorno, e ancora adesso, Sossio e Ursula non si seguono più su Instagram.

'Tutto ha un inizio e una fine', ha scritto Aruta sul suo profilo quasi confermando una rottura con la compagna. A questi due indizi se ne è aggiunto un altro: da tempo la coppia non si mostra più insieme. Tali informazioni sono state sufficienti a far credere ai loro sostenitori che qualcosa si fosse rotto. D'altra parte questa non sarebbe stata la prima crisi che Sossio e Ursula si ritrovano ad affrontare. I due hanno abituato i fan a numerosi alti e bassi.

Incomprensioni caratteriali hanno frequentemente determinato allontanamenti tra i due, che però poi si sono fortunatamente ricuciti, soprattutto da quando c'è la piccola Bianca che fa da collante alla coppia. Qualcuno ha anche pensato che togliersi il 'like' sui social sia stato un modo per Aruta e Bennardo di far parlare di loro: una ricerca di popolarità per attirare l'attenzione.

La foto pubblicata da Ursula

A spegnere il Gossip, o quanto meno a tentare di farlo, ci ha pensato Ursula. L'ex dama di Uomini e Donne ha aperto su Instagram un box domande e un utente ha chiesto del compagno. Bennardo ha così postato una foto dell'ex calciatore mentre si trovava nel letto della loro camera. 'Dorme. Bianca ancora no', ha scritto la donna per rispondere alla curiosità dell'utente.

Uno scatto che li vede nella loro quotidianità, per cui se si fosse realmente rotto il loro legame o se ci fosse una crisi in corso la coppia non si ritroverebbe sotto lo stesso tetto.

In passato, quando veri momenti di tensione ci sono stati, Sossio e Ursula hanno preferito allontanarsi e prendere strade differenti quantomeno per cercare di capire cosa fare della loro relazione.

Non è escluso che i diretti interessati non chiariscano maggiormente la questione per evitare nuovi fraintendimenti, ma di certo questo non è il momento ideale per Ursula di parlare della sua vita privata visto che ha deciso di candidarsi per le elezioni del Comune della sua città. Solo il tempo potrà dire se si sia trattato di un falso allarme o se la coppia abbia qualcosa da sistemare al suo interno.