Da poche settimane il cast de Il Paradiso delle Signore ha fatto ritorno sul set per girare la settima stagione che andrà in onda su Rai 1 a settembre. Sono iniziate a trapelare le prime anticipazioni sul ritorno di alcuni personaggi e sugli sviluppi che avranno le storyline di altri già presenti nella scorsa stagione. Stando alle recenti indiscrezioni arrivate in questi giorni dal set la Venere Irene Cipriani farà un "salto di carriera" che la darà un ruolo importante nel grande magazzino. Un'altra novità riguarderà anche Maria Puglisi, la quale si riprenderà dalla fine della relazione con Rocco e pare troverà un nuovo amore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Irene capo commessa

La settima stagione de Il Paradiso delle signore mostrerà importanti sviluppi nelle trame incentrate su alcuni personaggi. Uno di questi, la Venere Irene, potrebbe essere al centro di grosse novità. Nei giorni scorsi l'interprete della giovane Cipriani, Francesca Del Fa, ha pubblicato sui social uno scatto fatto sul set in cui indossa l'abito della capo commessa. Il salto di carriera della ragazza è plausibile se si tiene in considerazione che all'inizio della nuova stagione il posto di Gloria Moreau (Lara Kpmar) sarà vacante. Infatti, come i telespettatori ricorderanno, nell'ultima puntata della soap la madre di Stefania (Grace Ambrose) si è consegnata alla polizia.

Dunque, sarà necessario sostituirla. Per il personaggio di Irene Cipriani significherebbe avere più spazio nelle vicende del Paradiso.

Spoiler Il Paradiso delle signore 7: Maria troverà un nuovo amore?

Altre indiscrezioni riguardano il personaggio di Maria Puglisi. Anche la sarta del Paradiso delle signore, interpretata dall’attrice Chiara Russo, potrebbe rivestire un ruolo meno marginale nella nuova stagione in onda a settembre.

Come i fan della soap già sanno, la giovane siciliana avrebbe dovuto sposare Rocco Amato (Giancarlo Commare), trasferitosi a Roma per intraprendere la carriera da ciclista. Poi, però, le nozze erano saltate per via del tradimento del ragazzo. Nel corso della sesta stagione la sarta ha vissuto la sua situazione sentimentale tra alti e bassi, confidando sempre in un ritorno del fidanzato.

Nelle puntate inedite, invece, pare che Maria inizierà a guardare avanti. Alcuni siti riportano che la ragazza ritroverà la serenità accanto ad un altro uomo. Non si conosce ancora l'identità del nuovo fidanzato, ma potrebbero emergere degli indizi nelle prossime settimane. Infatti, le riprese della settima stagione proseguiranno per buona parte dell'estate.

Nella 7ª stagione de Il Paradiso delle signore assenti Nino e Beatrice, dubbi sul ritorno di Roberta

Per quanto riguarda il resto del cast, sono state pubblicate sul web alcune anticipazioni sulle uscite di scena. In particolare, si sa per certo che non sarà presente il magazziniere Nino e Beatrice Conti. Quest' ultima potrebbe apparire all'inizio della stagione e poi partire con Dante Romagnoli.

Stando sempre alle indiscrezioni arrivate dal set, nelle puntate de Il Paradiso delle signore riapparirà Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo), fino ad ora marito defunto di Anna. Non si conoscono ancora i dettagli su come verrà giustificato il ritorno del personaggio, ma una cosa è certa: porterà scompiglio nella coppia formata dalla moglie e dal neomarito Salvatore. Infine, resta da chiarire se ci sarà o meno il ritorno di Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) nella vita di Marcello Barbieri (Pietro Masotti). A causa di una storia pubblicata dall'attore, è sorto il dubbio che la giovane possa fare ritorno. Il video in questione, risalente al 2021, è stato nuovamente postato dall'interprete del barista e mostra alcuni scatti delle sue fidanzate nella soap, l'ex Venere e Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena). Saranno degli indizi oppure è solo un modo per scatenare la curiosità dei fan?