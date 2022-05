Con l'arrivo della bella stagione, la Rai tende a modificare i palinsesti, mandando in pausa programmi e soap. Il Paradiso delle Signore, infatti, è arrivato al termine lo scorso 29 aprile, lasciando spazio alle repliche della prima stagione. A partire dal 30 maggio, nello stesso slot andrà in onda una nuova soap, dal titolo "Sei sorelle". Si tratta di un prodotto di importazione ispanica che vedrà trai i protagonisti Alex Gadea, già noto al pubblico italiano per il ruolo di Tristan ne Il Segreto. Sei sorelle è ambientata a Madrid ad inizio novecento e vede protagoniste le giovani Silva, delle nobildonne abituate agli agi della loro posizione sociale.

Le ragazze non hanno mai conosciuto alcun problema economico, ma alla morte del padre la loro situazione cambierà e le porterà a fare cose che non avrebbero mai pensato.

Il Paradiso lascia il posto a Sei Sorelle

Il Paradiso delle Signore è una delle soap Made in Italy più amate dal pubblico, tanto da guadagnare di anno in anno la riconferma per la stagione successiva. Confermata la settima serie, le vicende del grande magazzino sono volte al termine lo scorso 29 aprile. In attesa delle nuove puntate, la Rai ha deciso di trasmettere le repliche della prima stagione che vede protagonisti Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno. Tuttavia, a partire da lunedì 30 maggio, non ci sarà più spazio per le repliche de Il Paradiso.

In quello slot sarà trasmessa una nuova soap, intitolata "Sei sorelle". Si tratta di una produzione spagnola, e forse proprio per questo rappresenta una grande novità per la rete ammiraglia Rai, mai troppo avvezza alle importazione iberiche, tipiche invece della concorrente Mediaset.

Sei Sorelle con Alex Gadea dal 30 maggio su Rai Uno

Dunque, a partire da lunedì 30 maggio, il pubblico italiano potrà seguire su Rai Uno una nuova soap, la quale sostituirà nel periodo estivo Il Paradiso delle Signore. Sei sorelle avrà lo stesso successo della "cugina" italiana? Presto per dirlo, ma le carte per raggiungere ottimi ascolti sembrano esserci tutte.

Da menzionare la presenza nel cast di Alex Gadea, volto già noto in terra nostrana, grazie alla sua apparizione ne Il Segreto, in cui vestiva i panni di Tristan Castro Montenegro. Dunque, la partecipazione di Gadea potrebbe essere un ottimo traino per il pubblico di Mediaset che ha già avuto modo di conoscere ed apprezzare le doti dell'attore di Alzira.

Trama Sei sorelle, in onda dal 30/5

Ma di cosa parla Sei sorelle? La nuova soap in onda su Rai Uno sembra appartenere ad un genere completamente opposto a quella della sua predecessora. Sei sorelle, infatti, narra le vicende delle giovani Silva, ragazze dell'alta società madrilena di inizio novecento. Le nobildonne, abituate ai privilegi della loro posizione, non immaginano cosa significhi avere problemi di natura economica. Tuttavia, l'improvvisa morte del padre le metterà di fronte alle difficoltà della vita, facendo emergere la loro forza d'animo.