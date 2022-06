Francesca Del Fa lascia a bocca aperta i suoi fan. Nella giornata di venerdì 10 giugno, l’attrice de Il Paradiso delle Signore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, mentre era a cena ad un tavolo insieme a Can Yaman e ad altre persone. La cena dovrebbe essersi svolta in Sardegna, nella serata di giovedì 9 giugno, dove l’attore turco si è recato per impegni lavorativi e sta soggiornando in un lussuoso hotel.

Il Paradiso delle signore: Francesca Del Fa e Can Yaman a cena insieme

L’interprete di Irene Cipriani ha stupito i suoi follower su Instagram, pubblicando un video nelle sue storie, mentre era a cena in un ristorante.

Niente di strano, se non fosse che, seduto allo stesso tavolo, c’era anche l’attore turco Can Yaman. L’attrice della fiction pomeridiana di Rai 1 ha inserito una canzone a corredo del filmato, dal titolo: 'Boom'. La protagonista de Il Paradiso delle signore, pertanto, ha lasciato intendere che la notizia sarebbe stata una bomba e qualcosa di inatteso. I due attori non erano da soli al tavolo, ma insieme ad altre persone.

Il Paradiso delle signore: l'attrice che interpreta il ruolo di Irene a cena con Can Yaman

Come mai il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno era a cena con una delle Veneri de Il Paradiso delle signore? Al momento non sono trapelati indizi sulle motivazioni dell’incontro.

Inoltre, non è chiaro come Francesca Del Fa abbia cenato con l’attore turco. L’unica cosa certa, è che nella giornata di giovedì 9 giugno, l’interprete di Irene Cipriani ha preso un volo, per recarsi in Sardegna. Can Yaman, invece, si è recato sull’isola per impegni lavorativi personali.

Il Paradiso delle signore: l’interprete di Irene potrebbe essere al Filming Italy

In base agli indizi trapelati sui social, Can Yaman si è recato a Cagliari nella giornata di giovedì 9 giugno, per partecipare al Filming Italy Festival Sardegna. L’attore turco ha mostrato ai suoi follower la lussuosa suite dove sta alloggiando al Forte Village.

La manifestazione cinematografica è iniziata il 9 giugno e terminerà il 12 giugno. Al momento, non è chiaro se Francesca Del Fa sia sull’isola per lavoro o in vacanza. L’unica cosa certa, è che la protagonista de Il Paradiso delle signore ha cenato con Can Yaman e altre persone. Nel frattempo, nei giorni scorsi, l'interprete di Irene è tornata sul set delle nuove puntate della fiction di Rai 1. Attualmente, sembrerebbe possibile una svolta professionale per il personaggio di Irene Cipriani, perché potrebbe diventare capocommessa del negozio di moda milanese. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire dettagli in più sull'incontro fra l'attore turco e Francesca Del Fa e su cosa accadrà nelle nuove puntate della soap opera con protagonista Vittorio Conti.