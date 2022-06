Arrivano le nuove anticipazioni di Sei sorelle, la soap in onda su Rai 1 ambientata in Spagna. le puntate dal 14 al 17 giugno verranno trasmesse alle 16:00 in prima visione e su RaiPlay on demand e in replica. L'episodio di lunedì non andrà in onda, a causa di un cambio di programmazione.

Di seguito le trame delle nuove puntate, con la profonda crisi che metterà al tappeto Blanca e il piano di Elisa, che si approfitterà dell'ingenuità di Carlitos. Nel frattempo, Carolina continuerà a tramare contro le Silva.

Anticipazioni puntate Sei sorelle da martedì 14 a venerdì 17 giugno 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Sei sorelle degli episodi di questa settimana raccontano che la situazione in fabbrica non migliorerà affatto. Le Silva faranno di tutto per far fronte alla crisi, ma sono tante le persone che metteranno loro i bastoni tra le ruote.

Donna Dolores è sempre pronta a monitorare ciò che accade sotto i suoi occhi e non solo. Blanca, consapevole della drammaticità della condizione economica che sta funestando la sua famiglia, cerca di risparmiare sulle nozze, che hanno costi troppo elevati e che non si può permettere.

Intanto, Francisca trova il modo di esibirsi all'Ambigù senza rivelare la sua identità.

Salvador pretende la verità da Diana

Ricardo non smette di minacciare Salvador, costretto a fare pressioni sulla povera Diana affinché gli sveli una volta per tutte la verità su suo padre, ma la ragazza non cede.

Intanto, nelle nuove puntate di Sei sorelle dal 14 al 17 giugno su Rai 1, Blanca sarà in profonda crisi, dovendo lavorare duramente in fabbrica e mantenere nello stesso tempo gli impegni sociali con Rodolfo, per non destare alcun sospetto.

Sei sorelle spoiler: Elisa approfitta di Carlitos

Nonostante stia cercando di non far trapelare la verità, la stanchezza e il malumore di Blanca attireranno l'attenzione di Dolores, che inizierà a sospettare di lei, tenendola sotto stretta osservazione.

Intanto, Francisca sceglierà di non rinunciare al suo sogno di cantante, troppo importante per lei, sfidando le regole sociali e la situazione difficile nella quale versa con le sue sorelle.

Continuando con le anticipazioni, vedremo Elisa decisa ad attirare le attenzioni di Salvador e per riuscire nel suo intento penserà bene di approfittarsi dell'ingenuità di Carlitos. In tutto ciò, Carolina non smetterà di cospirare contro le Silva.

Gli intrighi di Carolina verranno però scoperti da German. Elisa macchinerà un piano per attirare le attenzioni di Salvador, servendosi dell'avvenenza di Victoria. Infine, nelle puntate settimanali di Sei sorelle in onda su Rai 1 dal 14 al 17 giugno, in fabbrica ci saranno altri problemi dopo che un misterioso incidente rovinerà una preziosa partita di tessuti.