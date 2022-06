La permanenza di Gemma Galgani a Uomini e donne sarebbe in bilico. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, la redazione e la stessa Maria De Filippi, sarebbero sul punto di fare a meno della dama torinese, visto che non creerebbe più dinamiche interessanti come un tempo. La pazienza della redazione sarebbe ormai agli sgoccioli. Da segnalare anche l'ennesima stoccata del suo ex Giorgio Manetti, che ha invitato Gemma a smetterla di sognare e a stare con i piedi per terra.

Maria De Filippi e la redazione pronti a fare a meno di Gemma Galgani

La stagione di Uomini e donne si è appena conclusa e di certo non si può dire che sia stata un'annata semplice per Gemma Galgani. La dama torinese, da ben 12 anni nel programma, mai come quest'anno ha faticato a trovare l'uomo adatto a lei. Le sue frequentazioni sono durate pochissimo e sono state caratterizzate dai soliti "piagnistei" a centro studio. Dinamiche che a lungo andare, starebbero stancando il pubblico e non solo. Anche la redazione di Maria De Filippi sarebbe arrivata al limite. Secondo quanto riportato dal settimanale, la redazione del programma sarebbe pronta a fare a meno della dama torinese. Sul magazine diretto da Riccardo Signoretti si legge che a spingere Maria De Filippi a "rottamare" Gemma, sarebbe stata l'ennesima conoscenza finita in men che non si dica e con il solito piagnisteo.

La redazione di U&D stanca di Gemma: 'La pazienza è agli sgoccioli'

Negli studi di Uomini e donne il clima verso Gemma non sarebbe più disteso come un tempo. "La pazienza di un tempo appare ormai agli sgoccioli", rivelano le indiscrezioni.

Tutte le frequentazioni della 72enne sono durate pochissimo e Gemma non creerebbe più quelle dinamiche che catturavano l'interesse del pubblico negli anni passati.

Ai telespettatori non è sfuggito il fatto che in questa ultima stagione, Gemma sia stata a centro studio meno del solito, messa in ombra dalla sua amica Ida Platano.

Insomma sembra che la produzione abbia deciso progressivamente di puntare sulla dama bresciana a discapito proprio di Gemma.

Giorgio Manetti invita Gemma ad aprire gli occhi: 'Deve smetterla di sognare'

A dire la sua ci ha pensato pure Giorgio Manetti, ex storico di Gemma Galgani. L'ex cavaliere fiorentino, sempre molto pungente quando parla della dama torinese, anche questa volta non è stato da meno.

Manetti infatti, ha consigliato a Gemma di smetterla di cercare il suo principe azzurro. "Deve smetterla di sognare, deve aprire gli occhi", ha dichiarato, poi ha aggiunto: "La nostra storia è solo un lontano ricordo”.

Ora resta da capire se veramente la dama torinese verrà messa da parte dopo così tanti anni passati da protagonista assoluta a Uomini e donne.