Arrivano le prime anticipazioni ufficiali de Il Paradiso delle Signore 7, con le puntate inedite che andranno in onda a partire da metà settembre 2022. Il grande magazzino è nelle mani di Vittorio e Adelaide, ma un nuovo arrivo scombina ogni equilibrio.

Conti deve inoltre tenere a bada la contessa, decisa a vendicarsi di Flora, la nuova fiamma di Umberto Guarnieri, che per lei ha addirittura abbandonato la villa. Il clima è tesissimo.

Il Paradiso delle Signore 7 le prime anticipazioni di settembre 2022

Erano attesissime dall'affezionato pubblico le trame ufficiali della soap relative alle puntate in onda a partire dal mese di settembre.

Grandi colpi di scena danno inizio a una nuova emozionante stagione.

Ludovica ha deciso di partire per la Grecia con Ferdinando dopo essere stata lasciata dal fidanzato, ma non sa che cosa la aspetta. Secondo le anticipazioni ufficiali de Il Paradiso delle Signore, Marcello studia finanza ed è un uomo nuovo, pronto a riconquistare la bella Brancia con una marcia in più e deciso a scalare la vetta sociale.

In caffetteria c'è Salvatore, felice per la sua nuova vita matrimoniale. Peccato che Anna riceva una misteriosa telefonata e sia costretta a partire in fretta e furia lasciando Milano: che cosa sarà successo?

Vittorio e la crisi al Paradiso delle Signore

Nella precedente stagione, Adelaide è riuscita a ottenere le quote di Umberto da Dante con l'inganno e ora è co-proprietaria del grande magazzino insieme a Vittorio.

Tra i due non c'è mai stata una grande affinità e, nelle nuove puntate, ce ne sarà ancora meno.

Ben presto, Conti capirà che Adelaide non ha alcun interesse a far andare bene gli affari del grande magazzino. Il suo unico obiettivo è quello di distruggere Flora.

A complicare le cose sarà anche l'arrivo di Matilde Di Sant'Erasmo, un'imprenditrice in fuga dal suo passato e che stringerà un rapporto particolare con Vittorio.

Tutto ciò contribuisce a creare un clima molto teso al Paradiso, che difficilmente Conti riesce a gestire.

Flora in pericolo nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

Nelle nuove puntate, Adelaide è intenzionata a rendere impossibile la vita a Flora, innamorata di Umberto, l'uomo che era suo.

La contessa ha in mente una tremenda vendetta: non solo non restituirà le quote che spettano a Guarnieri, ma sarà al fianco di Vittorio per guidare Il Paradiso.

Ovviamente, il suo obiettivo è un altro.

Adelaide farà in modo di boicottare il lavoro prezioso della giovane Ravasi, sperando che venga licenziata da Vittorio. Flora si troverà così in pericolo, rischiando di perdere tutto. Resta da capire come si comporterà Umberto e se riuscirà a fermare la furia della contessa.