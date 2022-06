Dopo aver dato il lieto annuncio della gravidanza di Claudia Dionigi, Lorenzo Riccardi ha deciso di soddisfare la curiosità dei follower relativa al lieto evento. L'ex tronista di Uomini e donne ha così aperto un box di domande sul suo profilo Instagram e i suoi fan si sono fatti avanti per conoscere lo stato d'animo che accompagna la coppia in questo momento tanto felice. Mentre ancora non si sa se tratta di un maschio o di una femmina (i due lo scopriranno durante la festa del gender reveal a luglio), Lorenzo ha confessato di avere dentro il suo cuore sentimenti contrastanti: da un lato ha paura, ma dall'altro la gioia è davvero grande per questa nuova vita che ha generato.

Le sensazioni di Lorenzo sulla paternità

"È una sensazione strana. Da una parte ho una paura fot... perché non so come si fa il padre, quindi è normale avere paura. Dall’altra sono l’uomo più felice del mondo perché non c’è cosa più bella" ha risposto Lorenzo su quale sia il sentimento che alberga nel suo cuore, ora che sta per diventare papà per la prima volta. In effetti le parole dell'ex tronista non fanno che confermare ancora una volta la genuinità del giovane che si è sempre contraddistinto per l'ironia e la sincerità. Sarà anche per questo che i fan seguono sia lui che Claudia fin dal loro percorso a Uomini e Donne.

Il giovane, confessando che vorrebbe un maschio in giro per casa contrariamente a Claudia che "tifa" per la femmina, ha anche svelato i suoi timori relativi al momento del parto.

"Non penso che assisterò al parto. Sono un fifone" ha detto senza mezzi termini Riccardi, il quale ha aggiunto che solo vedendo i video si sente male. Per cui per lui sarebbe davvero troppo vedere la sua compagna mentre dà alla luce il loro primo figlio. C'è sempre tempo per cambiare idea, ma è evidente che al momento Lorenzo vorrebbe restare fuori dalla sala parto per attendere di conoscere il suo primogenito.

Claudia e Lorenzo al settimo cielo per la gravidanza

In ogni caso, la felicità della coppia è palpabile. Lorenzo e Claudia hanno atteso un po' prima di annunciare ai sostenitori la lieta notizia. Adesso però stanno condividendo molti momenti con chi li segue, proprio come hanno sempre fatto. Divenuti entrambi influencer dopo il percorso televisivo nel dating show, Riccardi e Dionigi hanno coinvolto i fan nella loro quotidianità.

Non resta che seguire i profili social di entrambi per conoscere nuovi dettagli di questo bel momento. La coppia, probabilmente, non deluderà chi li segue con affetto dal 2019, anno in cui si sono incontrati e conosciuti senza mai separarsi.