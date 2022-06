Filippo Scarafia interpreta Roberto ne Il Paradiso delle Signore. L’amico e collega di Vittorio ha ricoperto il ruolo di pubblicitario con il cognato di Beatrice nelle prime due edizioni della fiction di Rai 1 ed è tornato nel cast della soap nella sesta stagione. Nel pomeriggio di giovedì 2 giugno, l’interprete di Landi ha pubblicato uno scatto sui social, immortalandosi con i copioni delle nuove puntate. A tal proposito, Filippo ha avvertito i fan che c’è da mettersi le mani nei capelli.

Il Paradiso delle signore: Filippo Scarafia commenta i copioni di Roberto Landi

Filippo Scarafia avrà un bel da fare nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. Nella giornata di lunedì 30 maggio, infatti, sono iniziate le riprese degli episodi, che andranno in onda dopo la pausa estiva e c’è grande attesa per scoprire cosa accadrà ai dipendenti del negozio di Vittorio Conti. L’interprete di Roberto Landi, negli ultimi giorni, ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti sulle sue storie Instagram, facendo capire di essere tornato sul set, per girare le nuove scene. Nella giornata del 2 giugno, inoltre, l'attore ha anche mostrato la quantità di copioni da studiare, lasciando intendere che ci saranno molte storie e intrighi che lo vedranno protagonista.

Il Paradiso delle signore: le parole dell'interprete di Roberto Landi sulla settima stagione

Cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore? Al momento, è presto per dire cosa succederà a Roberto Landi. L’unica cosa certa, al momento, sono le parole di Filippo Scarafia, riguardo le nuove puntate della fiction di Rai 1.

A tal proposito, l’attore ha commentato sui social i copioni del suo personaggio, rivelando: "Quest’anno c’è da mettersi le mani nei capelli". Cosa avrà voluto dire Filippo? Ci saranno trame ingarbugliate e appassionanti? Sul set, inoltre, è tornato anche Cristiano Caccamo, nel ruolo di Quinto Reggiani.

Il Paradiso delle signore 7: Roberto Landi custodisce il segreto di Anna

Roberto è stato presente nelle prime due edizioni della fiction di Rai 1 come pubblicitario e collega di Vittorio ed è tornato in scena nella sesta stagione. Appena rientrato a Milano, Landi aveva aiutato Anna a nascondersi da Massimo Riva e l’aveva protetta dall’ingegnere. Il redattore de Il Paradiso delle signore, pertanto, conosce il segreto dell’ex Venere, riguardo la paternità della piccola Irene e non ne ha fatto parola con Salvatore. Cosa accadrà nelle nuove puntate? L’amico di Imbriani verrà messo alle strette da Amato e rivelerà i segreti di Anna a suo marito? Non resta che attendere i prossimi episodi, per scoprire come mai nelle nuove puntate ci sarà da mettersi le mani nei capelli.