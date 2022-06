Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'acces prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione di Upas che va dal 6 al 10 giugno svelano nuovi colpi di scena. In particolare sarà data molta attenzione alla nuova convivenza fra Lara e Roberto. Da sottolineare che quest'ultimo ha accolto la donna in casa solo perchè aspetta un figlio da lui, e non di certo perché provi un qualche sentimento per lei. Tuttavia, i già precari equilibri saranno messi ulteriormente a dura prova dall'arrivo di Cristina.

La figlia minore di Ferri non sembrerà gradire molto la presenza di Lara, anzi ne resterà piuttosto sorpresa.

Upas, spoiler al 10 giugno: Cristina arriva a Napoli

Le anticipazioni relative alle puntate di Upas in onda sino al 10 giugno preannunciano nuovi colpi di scena. La convivenza fra Lara e Roberto sembrerà continuare, anche se Ferri non risulterà particolarmente entusiasta all'idea di avere la donna in casa propria. Difatti la scelta del manager di ospitarla è stata dettata esclusivamente dal fatto che Martinelli sia incinta. Ferri, del resto, almeno inizialmente non voleva nemmeno occuparsi del bambino, e ha cambiato idea solo grazie ai discorsi buonisti di Filippo. Per Roberto, però, i i problemi non finiranno di certo qui, dato che ben presto assisterà all'arrivo della sua quartogenita.

La piccola Cristina si presenterà a Palazzo Palladini per fare una sorpresa al suo papà che non vede da un po' di tempo.

Upas, puntate fino al 10/6: la piccola Ferri sconvolta dalla presenza di Lara

Stando alle anticipazioni degli episodi di Upas che saranno trasmessi sino al 10 giugno, la piccola Ferri, al suo arrivo a Palazzo Palladini, troverà ad accoglierla non solo il padre, ma anche Lara.

La bambina, non essendo a conoscenza di una relazione ufficiale fra i due, resterà sconvolta nel vedere la donna a casa del padre. Cristina non mancherà di manifestare la sua insofferenza nei confronti di Martinelli, chiedendosi per quale motivo quest'ultima sia ospite di suo padre. I tre, tuttavia, pur non condividendo alcun aspetto, vivranno sotto lo stesso tetto come una normale famiglia.

Upas, anticipazioni 6-10 giugno: Ferri cerca di far capire a Cristina perché Lara è a casa sua

Nel corso delle puntate di Upas che andranno in onda dal 6 al 10 giugno, Ferri si accorgerà che sua figlia non ha reagito bene alla presenza di Lara in casa propria. Pertanto capirà che deve agire per cercare di far capire alla ragazzina come stiano realmente le cose. Roberto, a questo punto, proverà a spiegarle il motivo per il quale la donna è stata accolta nella sua abitazione.