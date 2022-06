Continua a regalare parecchi colpi di scena, lo sceneggiato turco Brave & Beautiful dal lunedì al venerdì. Gli spoiler dell’episodio che occuperà Canale 5 il 9 giugno 2022 nella consueta fascia pomeridiana, raccontano che il procuratore Serhat (Serdar Özer) a seguito dell’evasione dal carcere di Riza Soyözlü (Yiğit Özşener) riterrà necessario far sorvegliare giorno e notte Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludag (Tuba Büyüküstün) dalla polizia, con la convinzione che il fuggitivo non esiterà a vendicarsi.

Anticipazioni Brave & Beautiful, del 9 giugno: Riza viene arrestato

Nel corso della 51esima puntata della seguitissima soap opera il cui titolo originale è Cesur Ve Güzel, e che il pubblico italiano potrà vedere giovedì 9 giugno, Riza cadrà in una trappola architettata da Serhat per merito della collaborazione di Sühan con la polizia. In particolare il perfido uomo farà i conti con la giustizia dopo non essere riuscito a narcotizzare la figlia di Tahsin (Tamer Levent), poiché il procuratore per merito di alcune telecamere nascoste nella casa di Nisantasi dirà alla donna che il suo parente le ha versato del tranquillante in un bicchiere d’acqua.

A questo punto Riza verrà arrestato con l’accusa di aver messo fine all’esistenza della sorella Adalet (Nihan Büyükağaç), mentre Cesur potrà rinvenire il corpo senza vita della donna grazie alle indicazioni del procuratore.

Riza in realtà non sarà consapevole del suo arresto non appena in seguito all’autopsia verrà ritrovato il suo DNA sotto le unghie della defunta sorella, poiché sarà convinto di essere riuscito a incastrare il suo nemico.

Hulya su tutte le furie per la scomparsa del figlio, Riza evade dal carcere

Intanto Hulya (Zeynep Kiziltan) abbastanza furiosa, si presenterà a casa di Bulent (Serkan Altunorak) alla ricerca disperata del figlio Muzaffer.

Non passerà molto per vedere Riza fuggire dal carcere, dato che dopo aver finto di parlare al telefono con il suo avvocato si procurerà una ferita in volto appositamente al punto che non si potrà evitare il suo ricovero in ospedale: dopo essere stato curato dai medici, e essersi fatto dare una pistola dal suo scagnozzo Turan (Serhat Parıl), ucciderà un poliziotto e si farà portare in un luogo sicuro.

Il procuratore Serhat quando verrà messo al corrente dell’accaduto, intimorito dal pensiero che Riza possa fare del male a Sühan e Cesur, deciderà di farli scortare da degli agenti: quest’ultimo non approverà tale gesto protettivo, poiché sarà furioso quando ripenserà al fatto di essersi visto costretto a rinunciare a uccidere il suo nemico quando ne ha avuto l’occasione per non passare dalla parte del torto.