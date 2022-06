Cresce la curiosità da parte dei telespettatori affezionati su cosa succederà nelle nuove puntate della settima stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore. Dagli spoiler si evince che ovviamente non mancheranno tante novità e colpi di scena. Come al solito al centro delle trame ci sarà la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), che farà di tutto per far rimanere senza lavoro Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari). Marcello Barbieri (Pietro Masotti) invece, dopo essere ritornato a Milano, avrà un pensiero fisso, ovvero quello di riuscire a riavere al suo fianco l’ex fidanzata Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Adelaide si vuole vendicare di Flora, arriva Matilde di Sant’Erasmo

Le prime anticipazioni degli episodi inediti della fiction daily Il Paradiso delle Signore 7, che andranno in onda a settembre 2022 su Rai 1, raccontano che a gestire il grande magazzino milanese saranno il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) e Adelaide, dopo che è riuscita a ottenere le quote del cognato Umberto (Roberto Farnesi). L’obiettivo principale della diabolica dark lady sarà quello di vendicarsi di Flora, facendo il possibile per farla licenziare.

A sorpresa la contessa di Sant’Erasmo si occuperà della gestione del lussuoso negozio milanese insieme alla sorella Matilde, una donna con un passato difficile alle spalle: quest’ultima instaurerà un rapporto del tutto inaspettato con Vittorio.

Ritorna Alfredo Perico, Marcello vuole riconquistare Ludovica

A Paradiso ci saranno le nuove commesse Clara Boscolo ed Elvira Gallo: quest'ultima sin da subito andrà parecchio d’accordo con le colleghe e avrà il sogno di convolare a nozze. A proposito di nuove assunzioni, al grande magazzino lavorerà anche Alfredo Perico (Gabriele Anagni), che in passato fece la corte a Maria Puglisi (Chiara Russo): la vecchia conoscenza darà anche una mano ad Armando (Pietro Genuardi) a riparare le biciclette.

Nel contempo Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello continueranno ad avere la gestione della caffetteria. Per quanto riguarda il giovane Amato, la moglie Anna (Giulia Vecchio), dopo aver ricevuto una telefonata, non avrà altra scelta oltre a quella di andarsene via dal capoluogo lombardo. Barbieri invece, dopo aver trascorso il periodo estivo in Svizzera a studiare, sarà deciso a rifare breccia nel cuore dell’ex fidanzata Ludovica. Per concludere il giovane magazziniere Nino Zaccheo (Luca Grispini) e la sua aspirante fidanzata Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella), usciranno di scena.