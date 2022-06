Cambio programmazione in casa Mediaset per il prossimo mese di luglio. Le novità interesseranno in primis le soap opera che popolano il palinsesto della rete ammiraglia.

Per quanto riguarda Brave and Beautiful, infatti, arriverà il gran finale di sempre e la soap chiuderà definitivamente i battenti dopo una stagione decisamente trionfante dal punto di vista auditel.

Una vita, invece, a differenza di quello che è accaduto nel corso degli ultimi anni, non arriverà in prime time su Rete 4.

Stop per Brave and Beautiful: cambio programmazione Mediaset luglio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo luglio 2022 interesserà in primis i fan di Brave and Beautiful, dato che la soap opera saluterà per sempre il suo affezionato pubblico.

La messa in onda della puntata conclusiva è prevista per il 30 giugno, dopodiché calerà per sempre il sipario sulle vicende della coppia composta da Cesur e Suhan.

In Turchia, infatti, non è stata messa in cantiere la seconda stagione e di conseguenza anche il pubblico italiano non avrà modo di rivedere l'amatissima coppia nei nuovi episodi.

Dal punto di vista auditel, però, si può dire che la soap con Cesur e Suhan ha dato grandi soddisfazioni ai vertici del Biscione.

Ecco cosa va in onda al posto di Brave & Beautiful da luglio

La media di ascolti, infatti, continua ad essere superiore alla soglia del milione e mezzo di spettatori con più del 19% in daytime. Numeri che hanno permesso a Canale 5 di vincere a mani basse la sfida ascolti del primo pomeriggio.

E, adesso che calerà il sipario su Brave & Beautiful, la fascia del primo pomeriggio di Canale 5 passerà nelle mani di una nuova soap opera turca destinata a conquistare gli spettatori.

Trattasi di Terra Amara, la cui messa in onda, è prevista a partire da lunedì 4 luglio nella fascia oraria delle 15:45, subito dopo Un altro domani.

Nuovi intrighi, passioni e una romantica storica d'amore saranno al centro delle trame di Terra Amara che in Spagna ha ereditato la fascia oraria di successo della soap Il Segreto, senza farne rimpiangere gli ascolti.

Una vita non va in prime time: cambio programmazione Mediaset luglio

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset del prossimo luglio interesserà anche i numerosi fan di Una vita, che si aspettavano di rivederla in prime time su Rete 4.

Nel corso delle ultime stagioni televisive, a partire da luglio, la soap spagnola ambientata ad Acacias 38 era sbarcata anche in prime time, in prima visione assoluta.

La stessa cosa, però, non succederà quest'anno, dato che non sono previsti gli appuntamenti di prima serata con Una vita, la cui messa in onda proseguirà solo nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5 per tutta l'estate 2022.