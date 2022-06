Il Paradiso delle Signore tornerà sul piccolo schermo di Rai 1 a partire da settembre, dopo una lunga pausa estiva.

I fan sono in attesa di scoprire i dettagli della nuova stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena. Al momento non si ha ancora una data precisa di messa in onda, tuttavia il giorno del debutto potrebbe oscillare fra lunedì 5 e lunedì 12 settembre.

Il Paradiso: confermata la settima stagione su Rai 1

I vertici Rai, dati i notevoli ascolti registrati dalla soap, hanno deciso di confermarla in day time anche per la settima stagione.

Dopo il finale della sesta stagione del 29 aprile, i fan sono curiosi di conoscere le evoluzioni delle varie vicende lasciate in sospeso.

Le nuove puntate in onda da settembre

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore torneranno in onda a partire dal prossimo settembre sempre nella stessa fascia oraria. I vertici della prima rete, però, non hanno ancora annunciato la data ufficiale del debutto. L'attrice Vanessa Gravina, volto di Adelaide, durante un'ospitata televisiva ha spoilerato una possibile data di ripartenza della soap: "Do l'appuntamento a tutti ai primi di settembre, perché le riprese iniziano il 30 maggio".

Considerando che generalmente la messa in onda de Il Paradiso avviene di lunedì, la data potrebbe essere quindi il 5 o il 12 settembre.

La più verosimile sembrerebbe essere quella del 12 settembre, dato che lo scorso anno la prima puntata è andata in onda lunedì 13 settembre.

Ritorni e riconferme nel cast

Appurato che Il Paradiso tornerà in onda nella prima metà di settembre, viene da chiedersi chi saranno i personaggi presenti nel cast.

Confermata dagli stessi interpreti è la presenza di Vittorio, Umberto e Marcello.

Inoltre anche Anna e Salvatore saranno presenti e renderanno le trame anche interessanti. È previsto, difatti, il ritorno di Quinto, il primo marito della giovane Imbriani, creduto morto da quest'ultima. Il giovane Reggiani, però, non sembra essere deceduto, tanto che tornerà da Anna, portando scompiglio nella sua vita e soprattutto in quella del suo nuovo amore Salvatore.

Al grande magazzino tornerà anche Paola Galletti, la Venere uscita di scena a inizio sesta stagione.

Ancora in bilico, invece, è la presenza di Gloria. L'attrice della signorina Moreau, Lara Komar, difatti, sembra non essere presente sul set e, questo dettaglio potrebbe lasciar pensare che la madre di Stefania possa non tornare in scena, almeno per i primi tempi.