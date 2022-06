Can Yaman ha deciso di dedicarsi un paio di giorni di relax. L’attore turco come meta ha scelto il suo paese d’origine, la Turchia. Il 32enne sui social ha pubblicato un suo scatto che ha fatto incetta di like.

Tutti pazzi per l'attore

Tramite il suo account Instagram, Can Yaman ha postato uno scatto dove si mostra affacciato ad un balcone con lo sfondo del Bosforo.

In poco tempo, lo scatto della star turca ha conquistato le fan: all’indirizzo del 32enne, sono arrivati oltre 450mila like. Tantissime follower, inoltre, hanno deciso di lasciare un commento.

Attualmente, Can si trova a Istanbul e si sta ricaricando dopo una stagione intensa di lavoro. In autunno, su Canale 5, andrà in onda la serie tv "Viola come il Mare" che vede protagonista proprio Yaman e Francesca Chillemi. Da metà giugno, l’attore potrebbe essere impegnato sul set del remake di Sandokan.

Yaman infastidito dall’invadenza di alcune fan

In attesa di tornare sul set, Can Yaman ha deciso di concedersi un po’ di relax in famiglia. Il diretto interessato ha scelto i paesaggi mozzafiato di Istanbul. Nei mesi scorsi, l’attore era finito al centro una polemica. A causa della troppa invadenza della fan, il diretto interessato è stato costretto a cambiare casa: da un bellissimo attico al centro di Roma, il 32enne ha dovuto acquistare una villa lontana dal caos e in un posto isolato.

Lo stesso Yaman, in più occasioni, aveva chiesto di rispettare la sua privacy, ma invano. Alcune fan avevano organizzato dei veri e propri appostamenti per incontrare il loro beniamino e magari scattare una foto-ricordo. Stanco di avere a che fare con l’invadenza di alcune persone, l’attore ha cambiato casa.

La vita privata di Can

Can Yaman, lo scorso anno si trovava al centro del Gossip. L’attore turco sembrava vicino alle nozze con Diletta Leotta: i due si erano incontrati durante un evento a gennaio ed era stato un colpo di fulmine. In poco tempo, la coppia aveva effettuato le presentazioni in famiglia, tra la Sicilia (paese natale della giornalista sportiva) e la Turchia.

Stando alle indiscrezioni, il 32enne per chiedere la mano della sua dolce metà aveva acquistato in anello molto costoso. A pochi mesi dalle nozze, però, la coppia si è vista sempre meno sui social. Can Yaman era stato assente anche ai festeggiamenti di compleanno di Diletta. Dopo settimane di rumor su una presunta rottura, era arrivata la conferma di Leotta. Oggi, Can Yaman è single. Tuttavia, durante le riprese di Viola come il Mare, si era parlato di un presunto flirt con Francesca Chillemi: i due diretti interessati in quell’occasione avevano messo a tacere i pettegolezzi, anche perché l’attrice siciliana è una donna sposata.