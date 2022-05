Il Paradiso delle signore 7 tornerà in onda nella prossima stagione televisiva 2022/2023. L'appuntamento con la seguitissima soap opera del primo pomeriggio, quest'anno sarà sospeso per tutta la stagione estiva e bisognerà attendere settembre per rivedere in onda i vari protagonisti che popolano il celebre grande magazzino della tv italiana.

Per tutto il periodo estivo, infatti, al posto della soap italiana ci sarà spazio per il debutto di "Sei Sorelle", una nuova serie spagnola che arriverà in onda nei pomeriggi della rete ammiraglia Rai, ereditando proprio la fascia oraria de Il Paradiso delle Signore.

Quando inizia Il Paradiso delle signore 7: la nuova serie prevista da settembre in poi

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato a partire dal prossimo settembre 2022. La soap opera tornerà in onda nei pomeriggi di Rai 1 con un nuovo ciclo di appuntamenti che andranno in onda per tutta la stagione televisiva.

Ma quando iniziano ufficialmente le nuove puntate? Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, la messa in onda della prima puntata sarebbe da collocare tra lunedì 5 e lunedì 12 settembre.

Al momento, infatti, in casa Rai stanno ultimando i palinsesti della prossima stagione televisiva, i quali saranno presentati ufficialmente tra giugno e luglio.

Volano gli ascolti de Il Paradiso delle signore su Rai 1

La messa in onda dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 7 potrebbe partire in uno dei primi lunedì di settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:45 circa.

Una fascia che ha portato grande successo all'appuntamento con la soap opera italiana, che in questi anni ha registrato un vero e proprio incremento del numero di spettatori.

Dopo un esordio con appena il 10-11% di share, la soap ha saputo conquistare una fetta sempre più vasta di spettatori, fino ad arrivare alla soglia dei 2,2 milioni di spettatori dell'ultima stagione, dove lo share ha toccato picchi anche del 22% di share in daytime.

Insomma un vero e proprio successo su tutti i fronti per questo prodotto che ha saputo riaccendere la fascia del primo pomeriggio di Rai 1, rivelandosi un ottimo traino anche per i programmi a seguire.

Adelaide pronta a vendicarsi di Umberto ne Il Paradiso delle signore 7

E così, da settembre 2022, ci saranno nuovi colpi di scena ad animare i pomeriggi dei fan de Il Paradiso delle signore 7.

Al centro delle trame ci sarà in primis la contessa Adelaide, assetata di vendetta nei confronti di Umberto Guarnieri, dopo che quest'ultimo l'ha tradita intraprendendo una relazione con Flora Ravasi.

Spazio anche alle vicende di Vittorio Conti che, in questo settimo capitolo della soap, potrebbe finalmente trovare un nuovo amore.