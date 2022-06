Lunedì 13 giugno, su Canale 5, è andata in onda la 23esima puntata dell'Isola dei Famosi. Come anticipato nel comunicato del Reality Show, c'è stato un confronto-scontro tra Lory Del Santo e il suo fidanzato Marco Cucolo. La showgirl delusa dall'atteggiamento del compagno mostrato in Honduras, non ha esitato a prendersi una pausa di riflessione.

Lo scontro dietro le quinte

Nella precedente puntata dell'Isola dei Famosi, la 63enne è stata eliminata dal gioco. Al momento di lasciare Playa Ultimo Sfuerzo, Lory Del Santo ha avuto una reazione piuttosto fredda nei confronti del fidanzato Marco Cucolo: quando il 30enne ha cercato di darle un bacio per salutarla, lei si è rifiutata ed è andata via.

Il giorno seguente, Cucolo è stato costretto a ritirarsi dal reality show per motivi medici. Di conseguenza, la coppia ha avuto modo di avere un confronto. La naufraga neo eliminata ha insinuato che Marco non si fosse comportato da uomo, perché davanti agli attacchi degli altri compagni d'avventura non ha l'ha difesa.

Del Santo 'caccia' il fidanzato di casa

Dopo essere rientrata in Italia, Lory Del Santo è stata ospite nello studio dell'Isola dei Famosi. Durante il collegamento con Marco Cucolo, la showgirl ha confermato la sua posizione: "Hai sbagliato e adesso torni a casa dalla tua famiglia, stai lì e ti chiarisci le idee". Stando al punto di vista di Del Santo, un uomo di 30 anni deve sapersi prendere le sue responsabilità.

Non contenta, Lory ha chiesto al compagno di chiederle scusa per l'atteggiamento avuto davanti a tutti Italia: "Se non lo fai, per questo tuo errore mi vedrai in fotografia per i prossimi 10 anni".

Ovviamente, Marco ha cercato di spiegare la sua posizione. Cucolo non essente un amante dei litigi, quando si creano delle situazioni "scomode" preferisce tirarsi indietro.

Nonostante tutto, il diretto interessato ha ammesso di avere sbagliato nei confronti della donna che ama e si è detto pronto a rimediare.

Nicola Savino perplesso

Davanti alla pausa di riflessione chiesta dall'ex naufraga, Nicola Savino - opinionista dell'Isola dei Famosi - è apparso scettico: "Ma per un gioco uno si lascia dopo nove anni?"

A quel punto Lory Del Santo ha precisato di essersi sentita messa da parte da Marco Cucolo: il concorrente si sarebbe lasciato trasportare dalle dinamiche del gioco, piuttosto che prendere le difese della donna che ama.

L'ex naufraga ha aggiunto: "Non posso far finta di essere felice".

Infine, la diretta interessata ha spiegato che lunedì prossimo si confronterà nuovamente con Marco Cucolo: in base all'atteggiamento del compagno, la showgirl valuterà se tornare sui suoi passi o meno.