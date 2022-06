Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nella giornata di lunedì 13 giugno, Nina Soldano, che interpreta il ruolo di Marina Giordano, ha annunciato ai suoi follower di dovere girare scene in penombra, stuzzicanti e accattivanti. Al momento, non è chiaro se l’imprenditrice, nelle scene, sarà accanto ad uno dei suoi partner storici della soap opera partenopea, oppure se verrà affiancata dal turista francese Arnaud Leroy.

Un posto al sole, l’attrice di Marina in scene stuzzicanti: le parole di Nina Soldano

Marina è rientrata a Napoli, dopo avere trascorso un periodo fuori città con Fabrizio Rosato.

Nei recenti episodi di Un posto al sole, Giordano ha chiuso il suo matrimonio con l’imprenditore, dopo che il suo consorte ha scoperto di essere stato tradito con Roberto Ferri e per la mamma di Elena, prossimamente, ci sarà un nuovo flirt all’orizzonte. Nella giornata di lunedì 13 giugno, Nina Soldato ha anticipato ai suoi follower che la seguono su Instagram di essere impegnata a girare delle scene stuzzicanti.

Un posto al sole: le parole di Nina Soldano sulle scene di Marina

A tal proposito, l’interprete di Marina Giordano ha pubblicato alcuni filmati sulle sue storie social, rivelando: “Sono pronta a girare scene quasi in penombra, scene molto belle, accattivanti e stuzzicanti’’. Di cosa si tratterà?

L’imprenditrice dovrà ammaliare un uomo e dovrà quindi essere seducente sul set di Un posto al sole? Con chi dovrà girare la puntata in questione? Marina sarà accanto a Fabrizio Rosato, Roberto Ferri o ad Arnaud Leroy? Quest’ultimo, al momento, non è ancora apparso nelle puntate attualmente in onda sul piccolo schermo e sarà un turista francese che Giordano incontrerà a Procida.

Un posto al sole: il futuro di Marina e le parole di Nina Soldano

Nel futuro di Marina, pertanto, sembrerebbe esserci una svolta che potrebbe riguardare scene d’amore. Le scene accattivanti saranno al fianco di un uomo? Al momento, però, non è chiaro a che tipo di situazioni abbia fatto riferimento Nina Soldano. L’unica cosa certa, attualmente, è che Giordano continuerà ad essere legata a Roberto Ferri anche se la gravidanza imprevista di Lara ha cambiato le carte in tavola.

Nel frattempo, la mamma di Elena incontrerà a Procida Arnaud Leroy e inizierà un triangolo amoroso con il nuovo arrivato e il suo ex marito. Purtroppo, gli attori di Un posto al sole rivelano solo pochi indizi ai fan della soap partenopea, non fornendo dettagli in più sulle riprese. Pertanto, non resta che attendere un po’ di tempo per chiarire quali saranno le scene accattivanti e stuzzicanti che Nina Soldano ha girato in penombra.