Manca sempre meno alla finale dell'Isola dei Famosi 2022 prevista per lunedì 27 giugno 2022. Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino, sono pronti a salutare i naufraghi per l'ultima volta e decretare chi sarà il vincitore di questa edizione che, come già detto altre volte, passerà alla storia come la più lunga della storia del reality. Ormai, con quasi 100 giorni sulle loro spalle, i naufraghi sono ad un passo dalla fine e a contendersi la vittoria sono rimasti in 6 ma i sondaggi online e le agenzie di scommesse sembrano avere già il nome del possibile vincitore.

Sondaggi vincitore Isola 2022

I naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 sono ormai in Honduras da circa 90 giorni e, ad un passo dalla finale, il pubblico ha già le idee ben chiare su chi vorrebbe come vincitore di questa edizione. Secondo alcuni siti di scommesse online, il naufrago favorito alla vittoria, quotato 1,50, sarebbe Nicolas Vaporidis. A seguire ci dovrebbe essere poi Carmen Di Pietro, anche lei sull'Isola dall'inizio del programma, la sua vittoria è invece quotata tra i 3 e i 6 euro. Cosa diversa invece per tutti gli altri naufraghi, tra cui Marialaura, Luca, Mercedesz e Nick, la cui vittoria sembrerebbe invece molto lontana e quotata a prezzi molto alti.Fino a qualche settimana fa invece il naufrago preferito alla vittoria era Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina, il quale è stato però costretto, a causa di un problema al ginocchio, ad un ritiro forzato e questo ha mischiato le carte in tavolo.

Non resta dunque che godersi la finale del 27 giugno, per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria dell'Isola dei Famosi 2022.

Lo sconforto di Nicolas

Questa edizione dell'Isola dei Famosi è stata anche piena di ritiri causati a dei problemi medici per i naufraghi. L'ultimo ritiro è stato proprio quello di Edoardo Tavassi, grande naufrago e amico di Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro.

Sin da quando Edoardo ha messo piede sull'Isola, ha immediatamente stretto un grande rapporto con Vaporidis, il quale ha sempre detto di immaginarsi la finale con Edo e Carmen. Tuttavia, a causa di motivi medici, il fratello di Guendalina è stato costretto ad un ritiro, suscitando così lo sconforto in Nicolas. L'attore nelle ultime ore ha dichiarato: "Mi manca e mi dispiace tanto.

Noi avevamo in mente di fare un viaggio di ritorno insieme. Abbiamo parlato di quello che avremmo fatto all'aeroporto di Madrid, a quello dell'Honduras ecc... Sono felice di essere arrivato in finale, ma sono felice a metà". Nonostante alcuni dissapori nel corso del loro percorso in Honduras, tra Nicolas ed Edoardo sembra sia nato veramente un bel rapporto che sicuramente i due continueranno a coltivare anche lontano dalle telecamere.