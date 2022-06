L'Isola dei Famosi è arrivata alla puntata numero 22, andata in onda lunedì 6 giugno, sempre su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, supportata dai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Nella puntata gli autori hanno fatto sbarcare su Playa Palapa due ospiti d'eccezione: Soleil Sorge e Vera Gemma, ribattezzate per l'occasione Le Piratesse. Ilary Blasi le aveva presentate nella scorsa puntata del 30 maggio, quando erano già arrivate in Honduras in attesa di terminare la quarantena di prassi prima di poter raggiungere gli altri naufraghi.

Sull'Isola Le Piratesse sono ospiti per un giorno

Dell'arrivo all'Isola dei Famosi di Soleil Sorge e Vera Gemma si parlava già da qualche settimana. Nel corso dela puntata del 6 giugno, le "Piratesse" Vera e Soleil sono state ospiti per un giorno su Playa Palapa. Già abituate alle dinamiche del programma, a cui entrambe avevano già partecipato, si sono lanciate dall'elicottero senza esitazione e hanno raggiunto gli altri naufraghi sulla spiaggia per giocare con loro. Per prima cosa lo "spirito" dell'Isola ha imposto alle nuove arrivate di dividere il gruppo di naufraghi in due squadre, in base alle loro preferenze.

Soleil, a capo della squadra dei "Rossi", ha scelto Nicolas, Edoardo, Maria Laura, Estefania e Carmen.

Mentre invece Vera, capitano dei "Blu", ha arruolato Nick, Luca, Mercedes, Gennaro e Marco Cucolo. Tutta la serata si è svolta a suon di prove tra i due gruppi, aiutati dalle loro leader "Piratesse".

In particolare, Soleil si è distinta nella prova dell'uomo vitruviano, di cui tuttora è l'unica imbattuta nella storia dell'Isola.

Vincendo la sfida contro Luca Daffrè, la giovane ha fatto guadagnare ai compagni un salame e una pagnotta.

Dal canto suo, Vera ha vinto la sfida della cena indigesta contro Maria Laura: ingurgitando specialità come zampe di gallina, cavallette e vermi ha assicurato al gruppo parmigiano e caffè.

I naufraghi 2022 secondo Vera e Soleil

Prima di far sbarcare Vera e Soleil su Playa Palapa, gli autori del reality hanno voluto capire cosa le due donne pensassero dei naufraghi di questa edizione.

Le due non si sono tirate indietro, definendo Carmen doppiogiochista, "che finge di essere amica del gruppo, ma in realtà il suo unico alleato è il cibo". Mentre Edoardo per loro è un "rosicone" che "scherza con tutti ma non gli si può dire niente".

Definendosi "lingue avvelenate", l'attrice e l'influencer hanno anche puntato il dito contro chi secondo loro è inutile per le dinamiche del gioco, per esempio Nick Luciani e Marco Cucolo. Ma chi sono i loro preferiti? Per Soleil il più onesto è Nicolas, mentre Vera parteggia per Lory.

Il pubblico elimina Lory Del Santo

Nella scorsa puntata dell'Isola, in onda il 6 giugno, al televoto se la giocavano Estefania e Lory Del Santo.

A sorpresa, il pubblico ha scelto di tenere in gioco la modella argentina, mandando invece Lory su Playa Sgamadissima: l'attrice non l'ha presa proprio bene e ha detto di Luca Daffrè: "E' un bravo ragazzo, ma è bastato pochissimo per essere incastrato nei giochi mentali dei più potenti".

Lory ha abbandonato Playa Palapa ed è andata su Playa Sgamadissima insieme con Pamela Petrarolo. Ma Del Santo non ha avuto neppure il tempo di ambientarsi. Infatti Ilary Blasi ha fatto partire un televoto flash e il pubblico non ha avuto dubbi: il 76% dei telespettatori ha deciso che Lory deve abbandonare il programma e tornare in Italia.