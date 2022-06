Luce dei tuoi occhi 2 torna in onda su Canale 5 con le nuove puntate. Le prime anticipazioni sulla fiction rivelano che sono già cominciate le riprese degli episodi che andranno a comporre la seconda stagione della seguitissima serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Un capitolo molto atteso dai quasi quattro milioni di spettatori che hanno seguito con passione le vicende di Emma, alla disperata ricerca di sua figlia, curiosi adesso di scoprire se questo ricongiungimento avverrà oppure no.

Mediaset conferma Luce dei tuoi occhi: le prime anticipazioni sulla fiction

Nel dettaglio, le anticipazioni su Luce dei tuoi occhi 2 rivelano che le nuove puntate della fiction con Anna Valle sono state messe in cantiere per la stagione televisiva 2022/2023 della rete ammiraglia Mediaset.

Dopo il successo di ascolti e critiche della prima serie, Mediaset ha scelto di continuare a puntare su questo prodotto con le puntate inedite della seconda stagione che serviranno a risolvere molti dei dubbi e dei misteri che sono stati lasciati in sospeso nel primo capitolo.

Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Emma che, nonostante le varie batoste ricevute, seguendo il caso di sua figlia di cui ha perso le tracce, non si è mai abbattuta del tutto.

Emma riesce a ritrovare sua figlia nelle nuove puntate di Luce dei tuoi occhi 2

Nella prima serie, Emma è riuscita a scoprire nuovi dettagli sul caso intricato legato a sua figlia, di cui non ha più notizie da svariati anni.

Le anticipazioni su Luce dei tuoi occhi 2 rivelano che finalmente Emma riuscirà a ritrovare la sua "bambina".

Sua figlia, quindi, non è morta e ben presto ritornerà a mettere piede a Vicenza.

In questo modo, quindi, nel corso delle nuove puntate della seconda stagione avverrà il fatidico e atteso incontro tra Emma e sua figlia, le quali avranno modo di rivedersi, riabbracciarsi e dirsi tutto quello che non è stato possibile nel corso di questi lunghissimi diciotto anni.

Ritornano le repliche della prima stagione di Luce dei tuoi occhi

Intanto, in attesa di vedere in onda le nuove puntate di Luce dei tuoi occhi 2 in prima visione assoluta su Canale 5, per tutta l'estate andranno in onda le repliche della prima stagione.

In casa Mediaset, infatti, hanno scelto di puntare sulla fortunata fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, per tenere accesa la fascia della domenica pomeriggio rimasta "orfana" di Verissimo condotto da Silvia Toffanin (in pausa per la consueta sosta estiva).

La messa in onda delle repliche è prevista ogni domenica pomeriggio dalle 16:30 alle 18:40 circa, subito dopo la messa in onda di Beautiful, Una Vita e della fiction spagnola Grand Hotel.