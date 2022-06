Manuel Bortuzzo è intervenuto a Radio Radio nel programma di Giada Di Miceli. A Non Succederà Più, il 23enne veneto ha smentito di avere un flirt con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Latini. Inoltre, il diretto interessato ha spiegato che non è stato facile accettare di partecipare al Grande Fratello Vip 6 ma non si è sentito di dire "no" ad Alfonso Signorini.

Bortuzzo è single

Dopo la fine della relazione con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo è stato avvistato in compagnia dell'ex cortegigatrice di Uomini e Donne Giulia Latini. A Non Succederà Più l'ex gieffino ha precisato di non essere interessato ai pettegolezzi di Gossip: "Non me ne frega un c...".

Tuttavia, il 23enne veneto non ha gradito di aver letto insulti sui social alla sua ex, agli amici e parenti.

In merito al presunto flirt con Giulia Latini, Manuel ha precisato: "Giulia è la mia amica, la conosco da sei anni". Successivamente Bortuzzo ha rivelato che Latini è una bellissima persona ed è fidanzata.

A proposito di una nuova relazione, l'ex gieffino ha lasciato intendere che la prossima volta terrà il tutto lontano dai riflettori: "Stavolta non vedranno la mia donna da nessuna parte". Il giovane ha precisato che con Lulù Selassié era giusto così perché la love story era nata davanti ai riflettori, stavolta però cambierà registro: "Con una futura donna, ci sarà molta privacy". Il 23enne ha spiegato che attualmente non pensa ad avere una love story: "Quelle che vedete sono mie amiche".

Perché ha partecipato al GFVip?

Giada Di Miceli ha chiesto al suo ospite perché ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip 6. Manuel Bortuzzo ha spiegato di avere accettato la proposta di Signorini solo perché il conduttore ci teneva molto ad averlo nella casa più spiata d'Italia: "Sapeva che potevamo fare qualcosa di diverso".

L'ex concorrente ha precisato che per lui è stato difficile dire di "sì", perché il mondo dei reality show non gli appartiene. Per quanto riguarda il suo percorso, il 23enne ha ammesso che rifarebbe tutto ciò che ha fatto senza cambiare nulla: "Ho vissuto tutto con il cuore, non rimpiango niente".

L'amicizia con Aldo Montano

Grazie al Grande Fratello Vip 6, Manuel ha incontrato Aldo Montano. Con il campione olimpico, il 23enne ha instaurato un bellissimo rapporto dentro e fuori la casa di Cinecittà. Bortuzzo ha confidato alla conduttrice di Non Succederà Più, che tra lui e Aldo lontano dai riflettori è come se si conoscessero da moltissimi anni.

Manuel ha spiegato che anche Montano come lui ha incontrato delle difficoltà a partecipare al reality show, poiché quel tipo di programma è distante anni luce dal loro mondo.