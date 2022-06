Le anticipazioni sui palinsesti Rai 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo avrà nuovamente spazio sia in prima serata che in seconda serata.

Confermatissima anche la presenza di Mara Venier nel palinsesto della prossima stagione televisiva, così come troverà spazio Alessia Marcuzzi e ci sarà anche il ritorno di Elisa Isoardi dopo un lungo periodo di stop.

Stefano De Martino confermato: anticipazioni palinsesti Rai 2022/23

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai 2022/2023 rivelano che Stefano De Martino è confermatissimo come volto di punta della seconda rete della tv di Stato.

Il conduttore partenopeo ha annunciato che questo autunno sarà al timone di un nuovo show in prime time, che sarà il riadattamento di un format che va in onda negli Stati Uniti d'America e che sarà proposto per la prima volta nel nostro Paese.

Nel corso della nuova stagione televisiva, poi, Stefano De Martino tornerà anche al timone di Stasera tutto è possibile, lo show campione di ascolti del prime time di Rai 2 e sarà anche il padrone di casa della seconda stagione di Bar Stella, il programma da cui scritto che tornerà in onda sempre in seconda serata.

Mara Venier resta, arriva Alessia Marcuzzi: le novità dei palinsesti della tv di Stato

Spazio anche al ritorno di Mara Venier: la conduttrice veneta è confermatissima nei nuovi palinsesti Rai 2022/2023 con la sua Domenica In.

Il talk show ritornerà in diretta a partire da domenica 11 settembre per il nuovo ciclo di appuntamenti che occuperanno tutta la nuova stagione televisiva. E, quest'anno, per Mara Venier potrebbe arrivare anche un nuovo programma in prime time sempre su Rai 1.

Tra le new entry dei nuovi palinsesti Rai, invece, spicca il nome di Alessia Marcuzzi.

L'ex padrona di casa de L'Isola dei famosi, Grande Fratello e Le Iene, dopo aver scelto di chiudere il suo sodalizio artistico con Mediaset, sbarcherà nel prime time della seconda rete Rai.

Per l'autunno 2022, infatti, è prevista la messa in onda di un nuovo reality show che dovrebbe vederla al timone.

Il ritorno di Elisa Isoardi nei palinsesti Rai 2022/2023

E poi ancora, tra i ritorni della prossima stagione televisiva Rai 2022/2023, spicca anche quello di Elisa Isoardi.

Dopo l'esperienza a Ballando con le stelle e L'Isola dei famosi, l'ex padrona di casa de La prova del cuoco tornerà in onda nel daytime domenicale di Rai 2.

Per lei, a partire da metà settembre, sarebbe previsto un nuovo programma itinerante che andrà in onda di domenica pomeriggio intorno alle 15 e si ritroverà così a sfidare la temutissima Domenica In condotta da Mara Venier.