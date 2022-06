Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a sabato 18 giugno, Liam sarà in preda alla disperazione e vedrà il fantasma di Vinny, che lo accuserà di averlo lasciato morire. Inoltre Quinn si avvicinerà a Carter tanto da provare una profonda attrazione per lui, mentre Ridge si renderà conto che il padre Bill soffre a causa del suo rapporto compromesso con Quinn.

Liam è in preda al delirio e immagina di vedere il fantasma di Vinny

Nelle puntate di "Beautiful" in onda dal 13 al 18 giugno, Zoe cercherà in ogni di riottenere la fiducia di Paris e Carter, ma l'uomo non ha nessuna intenzione di dare una seconda possibilità alla donna. Intanto Quinn si adopererà affinché Walton possa cambiare idea sulla giovane Buckingham. Inoltre Liam sarà in preda al delirio e immaginerà di vedere Vinny che gli dice che pagherà per non averlo aiutato, subito dopo l'investimento. Bill noterà la disperazione del figlio e tenterà in tutte le maniere a dargli un poco di serenità.

Hope è propensa a perdonare il tradimento del marito

Secondo le anticipazioni televisive fino al 18 giugno, Bill si renderà conto che Hope ha deciso di riavvicinarsi a Liam e le chiederà un confronto, soprattutto per allontanare eventuali sospetti su di sé.

Intanto la giovane Logan è sempre più intenzionata a perdonare il marito per averla tradita con la sorellastra Steffy. Inoltre il detective Baker rivolgerà delle domande precise a Thomas riguardo Vinny e gli manifesterà la sua idea che il ragazzo è stato ucciso.

Nel frattempo Quinn proverà a far riappacificare Zoe e Carter e si recherà personalmente presso l'abitazione dell'uomo per parlargli.

In tutto questo Hope starà vicina a Thomas che è disperato per il decesso dell'amico, mentre Liam raggiungerà la moglie e il Forrester e noterà come l'uomo è sempre più deciso a vendicare la morte dell'amico, trovando il responsabile. Tra le altre cose Ridge vedrà subito come il padre stia soffrendo, infatti il patriarca Forrester faticherà a scordare quello che Quinn e Shauna hanno fatto alle spalle di Brooke.

Quinn comprende perché Carter fatica a perdonare Zoe

In base agli spoiler Quinn si troverà insieme a Carter e l'avvocato gli esporrà la sua difficoltà nel perdonare il comportamento di Zoe. A questo punto Fuller comprenderà le ragioni di Walton, considerando che pure il suo rapporto con Eric è ormai in crisi da tempo.

Inoltre le indagini per scoprire chi ha investito Vinny proseguiranno e Liam vivrà la situazione con forte preoccupazione. Hope allora opterà per confrontarsi direttamente con lui, chiedendogli espressamente cosa è che lo turba tanto. Infine Zoe cercherà l'appoggio di Quinn per riallacciare il legame con Carter, ma Fuller inizierà a sentire una profonda attrazione per l'uomo.