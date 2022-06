Le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore sono iniziate lunedì 30 maggio e c’è grande attesa per scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate della fiction di Rai 1. Nella giornata di giovedì 9 giugno, Giulia Marchesi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, nel quale era nel backstage di uno studio televisivo, mentre si faceva cotonare i capelli, con un classico look anni ’60. In base alle immagini, sembrerebbe trattarsi degli studi Videa. L’attrice, pertanto, potrebbe essere presente nel cast della soap opera, nelle nuove puntate.

Il Paradiso delle signore 7, cast: l’attrice Giulia Marchesi potrebbe essere sul set

Nella giornata del 9 giugno, Giulia Marchesi ha pubblicato un filmato sul suo profilo Instagram, mentre era seduta alla postazione di trucco e si è fatta cotonare i capelli, con una pettinatura tipica degli anni '60. In un primo momento, la parrucchiera ha messo i bigodini all’attrice, successivamente, ha raccolto la chioma con un look simile a quello usato da altre protagoniste della fiction di Rai 1. In base a quanto presente nel video, la location romana, sembrerebbe essere quella degli studi televisivi Videa, dove vengono truccati e pettinati i protagonisti de Il Paradiso delle signore.

Il Paradiso delle signore 7: l'ipotetico ruolo di Giulia Marchesi

Che ruolo potrebbe interpretare Giulia Marchesi? L'attrice potrebbe essere una nuova Venere, oppure soltanto una comparsa? Al momento, non sono trapelati indizi che possano lasciare intendere che ruolo possa avere la ragazza all’interno de Il Paradiso delle signore.

Attraverso il profilo Instagram, è possibile notare che Grace Ambrose, che ricopre il ruolo di Stefania Colombo, segue sui social la collega. La nuova arrivata potrebbe avere a che fare con la figlia di Gloria Moreau? Oppure le due ragazze sono solo conoscenti o amiche lontano dal set? Qui di seguito il filmato pubblicato dall’attrice sul suo profilo social.

Il Paradiso delle signore 7: new entry e ritorni dal passato

Oltre a Giulia Marchesi, sembrerebbero esserci altre possibili new entry nel cast della fiction di Rai 1. A tal proposito, negli ultimi giorni, sono trapelati in rete nomi di nuove protagoniste nel cast della soap opera: Chiara Baschetti, Elvira Cammarone e Clara Danese. Recentemente, Pietro Genuardi aveva parlato di volti nuovi nella settima stagione, ma anche di ritorni dal passato. In base alle informazioni trapelate sui social, Cristiano Caccamo è tornato a vestire i panni di Quinto Reggiani. Non resta che attendere ulteriori novità, per scoprire quali saranno i nuovi attori che entreranno nel cast de Il Paradiso delle signore e quali ruoli interpreteranno.