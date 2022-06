Roger Balduino è costretto ad abbandonare l'Isola dei famosi 2022 a meno di un mese dalla finale del 27 giugno per problemi di salute. Ad annunciarlo è stata la produzione del survivor show di Canale 5 tramite un post pubblicato su Instagram. Il modello brasiliano classe 1992 rientrerà in Italia nei prossimi e parteciperà alle prossime puntate del programma dallo studio di Cologno Monzese.

Roger Balduino si ritira dall'Isola dei famosi per infortunio

"Per motivi medici Roger è costretto ad abbandonare il gioco" si legge dal comunicato giunto direttamente a Playa Sgamatissima, in cui Balduino era in compagnia di Pamela Petrarolo.

A pregiudicare la permanenza del modello brasiliano sull'Isola dei Famosi 2022, è stato un infortunio alla caviglia avuto durante la prova fisica contro l'ex pugile Clemente Russo. In seguito ad un movimento erroneo del piede, il naufrago classe 1992 si è accasciato a terra ed è stato trasportato in elicottero per sottoporsi a una radiografia. Il referto del medico aveva riportato il seguente risultato: una frattura.

"Non sono uno che molla, ma essere qui, debole, col piede rotto, è davvero difficile", aveva dichiarato un sofferente Roger Balduino in un filmato. Dopo l'ultimo accertamento, il medico ha stabilito che il modello non potesse continuare la sua avventura in Honduras.

Altri ritiri dall'Isola dei famosi 2022: da Patrizia Bonetti a Blind

Oltre a Roger Balduino, si sono ritirati anche altri naufraghi dall'Isola dei famosi 2022. La prima è stata Patrizia Bonetti, che ha dovuto abbandonare il gioco per le gravi ustioni riportate durante la prova del fuoco. Poi è stata la volta di Jovana Djordjevic, che è stata costretta a lasciare l'Honduras per problemi di salute.

In seguito ha detto addio al reality show di Canale 5 anche Jeremias Rodriguez, che ha ammesso di sentire la mancanza della sua fidanzata Debora Togni con la quale vorrebbe presto costruire una famiglia. Dopodiché è arrivato il giorno dell'abbandono del gioco da parte di Alessandro Iannoni, poiché voleva mettersi in pari con lo studio e gli esami universitari.

Infine anche Licia Nunez, Guendalina Tavassi e Blind non hanno accettato il prolungamento del contratto e hanno scelto di rientrare in Italia. In particolare il cantante Franco Popi Rujan, in arte Blind, ha ammesso di non vedere l'ora di far uscire il suo nuovo singolo e tornare a esibirsi nei concerti.

Naufraghi rimasti all'Isola dei famosi 2022

A causa dei numerosi ritiri, oggi sono rimasti in gara soltanto sei naufraghi del cast originale dell'Isola dei famosi 2022. Tra questi Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi, Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Cucolo e Nicolas Vaporidis.

Mentre nel frattempo Nick Luciani, Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis, Pamela Petrarolo, Luca Daffré e Gennaro Auletto hanno fatto ingresso a programma in corso.