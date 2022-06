In queste ore sono trapelate alcune interessanti indiscrezioni in merito al viaggio a Procida che vedrà protagonisti tre personaggi di Un posto al sole. Presto infatti Lara, Roberto e Marina si recheranno nella rinomata isola campana, eletta da poco Capitale Italiana della Cultura, e se ne vedranno delle belle. Un affascinante turista francese metterà infatti gli occhi sull'imprenditrice Giordano.

Un posto al sole: Lara, Roberto e Marina in vacanza a Procida

Nei giorni scorsi era venuto fuori che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Lara (Chiara Conti) e Marina (Nina Soldano) si sarebbero recati a Procida per alcune puntate.

L'indiscrezione è iniziata a diffondersi in rete grazie ad alcune foto dei fan. Ora però c'è l'ufficialità della notizia e assieme a essa sono stati svelati anche alcuni dettagli succosi su quello che succederà nei prossimi episodi.

Non è chiarissimo se Marina sarà lì per vacanza o altro, ma le anticipazioni confermano che la donna, nonostante si trovi in uno splendido luogo di mare, non rinuncerà comunque al suo lavoro, in smart working. In ogni caso c'è un'interessante novità perché pare proprio che la donna farà un incontro molto interessante.

Un affascinante turista francese si avvicina a Marina

Le anticipazioni rivelano che Marina verrà corteggiata in modo serrato da un affascinante turista francese.

Questo personaggio sarà interpretato dall'attore Frédéric Moulin e risponderà al nome di Arnaud Leroy. In alcune foto di scena si possono vedere Marina e l'uomo passeggiare amabilmente per Procida. Ma cosa succederà tra i due?

Al momento non ci sono molti dettagli su questa trama, ma la stessa Nina Soldano ha parlato di un coinvolgimento sentimentale.

Queste le sue parole: "È un cinquantenne stupendo (Arnaud, ndr), un po' più giovane di Marina" e poi ha aggiunto: "Assisteremo a un triangolo che mi ha un po' turbata".

L'attrice che dà il volto a Marina parla quindi di triangolo riferendosi a Roberto

Un posto al sole: la gelosia di Roberto

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si troverà a Procida per accertarsi che Marina stia bene.

L'uomo quindi seguirà la sua ex, mentre il turista francese farà da terzo incomodo. Se questo quadro risulta già abbastanza complesso, va ricordato che Ferri non potrà fare a meno di portarsi Lara al suo seguito, rendendo il "triangolo" in realtà un "quadrato" sentimentale.

La sensazione è che questa storyline, ambientata a Procida, abbia toni leggeri, ma il dramma potrebbe essere comunque dietro l'angolo. Va ricordato infatti che presto Roberto e Marina presto cederanno alla passione tornando a fare coppia, mentre Lara non starà di certo a guardare.