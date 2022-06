Si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip, nell'edizione numero 5, e da allora non si sono più divisi: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono la dimostrazione pratica che l'amore nato all'interno della casa di Cinecittà non solo può essere reale ma può anche essere duraturo. Gli Zengavò, così come sono stati ribattezzati affettuosamente dai numerosissimi fan che li seguono, sono sempre più complici e felici: la coppia è stata 'paparazzata' dai fotografi di Whoopsee mentre fa una passeggiata per le vie di Milano. La loro felicità è lampante.

L'incontro nella casa del Grande Fratello Vip 5

Galeotto fu per Rosalinda e Andrea l'incontro all'interno della casa più spiata d'Italia. Entrata come Adua Del Vesco e fidanzata, l'esperienza del Grande Fratello Vip per Rosalinda è stata catartica. Tornata alle origini, anche riprendendo il suo nome di battesimo, l'attrice siciliana ha ammesso che in passato aveva mentito anche sulle sue relazioni amorose, prima fra tutte quella con Gabriel Garko (che fece coming out proprio mentre lei era in casa). Poi l'arrivo di Andrea ha rimescolato tutte le carte: Rosalinda ha lasciato il suo ex e si è perdutamente innamorata.

Sentimento ricambiato in pieno da Zenga, tant'è che i due non si sono più divisi.

Iniziata subito la convivenza, adesso la coppia ha un suo nido d'amore e in attesa di allargare la famiglia ha preso un cucciolo di cane carlino, chiamato Chinu. E proprio in compagnia del loro cucciolo, Rosalinda e Andrea sono stati pizzicati mentre si concedono una passeggiata per le vie di Milano nonostante il grande caldo di questi giorni.

I due sono rilassati e sereni, nessuna nube all'orizzonte e per confermarlo i due hanno anche concesso un bacio a favore di macchina fotografica.

Rosalinda e Andrea tra impegni e amore

"Un amore, nato nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che resiste al tempo e anzi si fortifica ogni mese di più", si può leggere sul post.

Insomma, è chiaro che nulla ha scalfito i sentimenti nati ormai più di un anno e mezzo fa. L'attrice siciliana ha ripreso in mano la sua vita: tra lavoro da influencer e conduzione di Casa Chi sul web gli impegni sono sempre tanti. Dal canto suo, anche Andrea con il suo lavoro di opinionista sportivo è molto preso. Ma nonostante tutto, i due trovano sempre tempo per stare insieme.

I fan sognano adesso il matrimonio: l'anello è già arrivato, adesso manca la proposta ufficiale. Nel frattempo la coppia si concentra nelle cure del nuovo nido d'amore e naturalmente del piccolo Chinu. Dopo tanto stress per il trasloco, adesso i due giovani possono tirare un sospiro di sollievo: per Rosalinda e Andrea è tempo di relax.