Chi sono i nuovi tronisti che approderanno a Uomini e donne da settembre 2022? I retroscena sulla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi non mancano e, in queste ore sono emersi 5 nomi di aspiranti tronisti che sarebbero in lizza per prendere parte al dating show.

Tra questi spiccano quelli di alcuni ex corteggiatori che hanno preso parte alla passata edizione del programma e che potrebbero tornare in scena come tronisti. Una di queste è Federica Aversano, la giovane corteggiatrice casertana che si era messa in gioco come corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Chi sono i 5 nuovi tronisti di Uomini e donne in lizza per settembre 2022

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne 2022/2023 è confermato nel palinsesto pomeridiano della prossima stagione televisiva, come sempre nella fascia oraria delle 14:45.

Nuovi tronisti saranno pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella in tv e, tra questi potrebbero esserci anche dei volti già noti al pubblico della trasmissione di Canale 5.

Tra i cinque in lizza, infatti, spicca il nome di Lilli Pugliese nota al pubblico per la sua esperienza nell'edizione che si è appena conclusa, come corteggiatrice di Luca Salatino.

Federica Aversano potrebbe essere una nuova tronista di U&D

Chiacchierando sui social con i suoi follower, Lilli ha ammesso che non rifiuterebbe la proposta di Maria De Filippi, pur senza nascondere di non essere proprio il tipo di persona idonea per fare la tronista.

Tra i nuovi tronisti in pole position per settembre 2022, ci sarebbe anche Federica Aversano, anche lei ben nota al pubblico del programma in quanto ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Al vaglio ci sarebbe anche il nome di Andrea Della Cioppa: trattasi di un altro ex corteggiatore, questa volta della tronista Veronica Rimondi.

Dopo il rifiuto alla scelta finale, Andrea potrebbe avere una seconda chance: anche lui in una intervista ha ammesso che non direbbe no a tale proposta e accetterebbe volentieri la possibilità di rimettersi in gioco.

In lizza per U&D anche Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6

E poi ancora, tra i 5 nuovi tronisti in lizza spicca anche il nome di Alessandro Iannoni, che quest'anno è stato uno dei naufraghi protagonisti de L'Isola dei famosi.

Figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro ha più volte ammesso di essere alla ricerca di una nuova fidanzata e sembrerebbe che Maria De Filippi abbia voglia di puntare su di lui per U&D.

Tra i candidati in lizza spicca anche Antonio Medugno, il giovane influencer e tiktoker, tra i concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.