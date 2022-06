Elisabetta Gregoraci, showgirl calabrese 42enne, ha recentemente rilasciato un'intervista alla rivista 'Grazia' parlando di vari argomenti. In essa ha parlato anche della propria situazione sentimentale, raccontando di essere single.

Le parole di Elisabetta Gregoraci sulla propria vita privata

Nessuna nuova relazione amorosa all'orizzonte per Elisabetta Gregoraci che alla rivista 'Grazia' ha rilasciato un'intervista nella quale ha rivelato: "Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e bene organizzata".

Ha poi aggiunto di abitare da anni nel Principato di Monaco anche perché la sua famiglia vive lì, inoltre per lavoro compie molti viaggi spostandosi dall'Italia alla Spagna, all'Inghilterra. Nell'intervista ha ammesso che adora essere una trottola e che non riuscirebbe mai a stare a casa magari a preparare delle feste seduta sul divano con una coppa di champagne in mano.

Sul timore da parte degli uomini nel farsi avanti, Elisabetta Gregoraci offre altre possibili motivazioni, ovvero l'avere un figlio di 12 anni e un ex marito molto conosciuto. Ciò porterebbe alcuni ad intimorirsi. Inoltre non ha nascosto il desiderio di far conoscere la propria anima al di là del suo aspetto fisico.

Elisabetta Gregoraci tende a vedere il bello negli altri

Proprio sulla sua anima, Elisabetta Gregoraci l'ha definita bella aggiungendo che la sua tendenza è di vedere il bello anche negli altri. "Mi hanno cresciuta così", ha rivelato nell'intervista a 'Grazia'. Questo modo di essere, però, alle volte ha rappresentato un problema per la 42enne in quanto i più dolorosi tradimenti li ha avuti da persone vicine a lei, ovvero dalle amiche.

Poi ha aggiunto: "Nathan è come me. Ma non voglio metterlo in guardia e dirgli 'Stai attento, qualcuno si avvicinerà a te solo per il tuo nome', perché voglio che viva sereno".

Gregoraci e lo sport

Elisabetta Gregoraci ha raccontato che si allena molto a casa. Ha anche fatto sapere: "A 12 anni ero una promessa dell’atletica leggera, avevo il primato nel salto in lungo in Calabria, il mio record era di 5,67 metri, e la campionessa Fiona May mi avrebbe voluto nel suo team".

Inoltre, da ragazza, la futura showgirl è stata cintura nera di karate (di cui suo padre era istruttore), ha anche spiegato che grazie a questo recentemente è riuscita a mettere fuori gioco un ladro che era entrato a casa sua.