Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Sei sorelle, che racconta i dolori, le vicissitudini e gli amori dei membri della famiglia Silva. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 20 al 24 giugno 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo della contessa Reventlow, sulle indagini svolte dalla polizia in fabbrica, sull'avversione di Donna Dolores per Cristobal, sulla festa organizzata dalla famiglia Silva e sui piani di vendetta orditi da Carlitos ai danni di Elisa.

La polizia indaga in fabbrica

Le anticipazioni di Sei sorelle ci segnalano che la Tessuti Silva si renderà conto di non avere più molte possibilità di far comprare la loro seta grigia alle sartorie di Madrid. A quel punto, l'unica alternativa sarà la contessa di Reventlow, giunta in città da pochi giorni e provvista di un'eleganza innata. Più tardi, infatti, Adela e Francisca tenteranno di tutto per convincere la contessa ad indossare uno dei loro abiti realizzato per lei in seta grigia. Dopo la morte di uno degli operai della fabbrica, la polizia non riuscirà più ad ignorare l'accaduto ed inizierà ad indagare, finendo per arrestare una persona insospettabile.

I Silva organizzano una festa

Donna Dolores inizierà a non gradire le continue visite di Cristobal a casa Silva.

Carlitos si renderà conto di essersi follemente innamorato di Elisa e deciderà di seguire i consigli di Salvador per cercare di conquistarla. Nel frattempo, il fratello di Cristobal scoprirà un inquietante segreto riguardante Rodolfo. Le sorelle Silva daranno una sontuosa festa nella loro casa che rischierà di essere compromessa da due incidenti inaspettati.

Il primo sarà un incidente che coinvolgerà Donna Dolores, mentre il secondo sarà un comportamento tenuto da German, definito da tutti inopportuno e irrispettoso.

L'uomo, infatti, si dichiarerà ad Adela di fronte a tutti gli invitati. Alla fine, la riuscita della festa sarà salvata da Salvador che si renderà protagonista di un gesto veramente inaspettato.

Le prodezze del giovane riscuoteranno enorme successo nei salotti femminili dell'alta società di Madrid.Francisca scoprirà la relazione amorosa fra Rodolfo e Victoria, mentre Petra insegnerà a Celia come scrivere una vera lettera d'amore.

Don Luis si recherà all'Ambigù per assistere ad uno spettacolo canoro chiamato "La bella Margherita". Non sapendo che Victoria ha una relazione con Rodolfo, Blanca cercherà di fare avvicinare la giovane a Cristobal. Carlitos si renderà conto che Elisa si sta approfittando dei suoi sentimenti e deciderà di vendicarsi della giovane chiedendo a Sofia di diventare la sua fidanzata.