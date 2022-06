Ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì va in onda su Rai 1 Sei sorelle, soap opera spagnola ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916.

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse da martedì 14 fino a venerdì 17 giugno rivelano che ci saranno interessanti e travolgenti colpi di scena, ricchi di suspense e di intrighi.

In particolar modo Blanca sarà alle prese con i preparativi per il suo matrimonio, cercando di contenere il più possibile i costi, senza destare sospetti in Dolores; Salvador chiederà a Diana di rivelargli tutta la verità su suo padre; Elisa escogiterà un piano per attirare l’attenzione di Salvador, sfruttando la bellezza di Victoria.

Sei sorelle: è saltata la puntata dal titolo ‘Il Sospetto’ di lunedì 13 giugno

Eccezionalmente per questa settimana, la puntata di Sei Sorelle di lunedì 13 giugno non è andata in onda. Al suo posto è stato trasmesso uno speciale del TG 1 incentrato sulle Elezioni Amministrative e sui Referendum di domenica 12 giugno.

La puntata di Sei Sorelle di lunedì, dal titolo ‘Il sospetto’, pertanto andrà in onda su Rai 1 martedì 14 giugno, alle 15.55 circa. Chi avesse perso le puntate precedenti e volesse recuperarle, potrà farlo sulla piattaforma di streaming gratuita Rai Play.

Sei sorelle, anticipazioni puntate: Francisca escogita un piano per cantare pubblicamente senza essere riconosciuta

Blanca si trova alle prese con i preparativi per il suo matrimonio: cerca in tutti i modi di contenerne gli alti costi, senza destare sospetti in Doña Dolores (la madre del suo fidanzato) con le sue preoccupazioni.

Infatti, dopo la morte del padre Fernando, le sorelle Silva non si trovano più nella stessa condizione agiata di prima. Inoltre, Dolores è molto amante dello sfarzo e Blanca non riesce a dirle di no. In seguito alle pressanti minacce di Don Ricardo, Salvador decide di chiedere a Diana di raccontargli tutta la verità su suo padre: è pronto per affrontare qualsiasi rivelazione.

Francisca, invece, architetta un piano che le consenta di esibirsi all’Ambigú senza rivelare la sua identità, ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta.

Nel frattempo, la doppia vita delle sorelle Silva influisce molto su Blanca che tenta, con molta difficoltà, di cercare un equilibrio tra gli impegni sociali di Rodolfo e il duro lavoro in fabbrica, rischiando di arrivare ad un punto di non ritorno.

Elisa decide di sfruttare la semplicità e l’ingenuità di Carlitos per attirare l’attenzione di Salvador. Tuttavia, le cattive intenzioni ritornano sempre indietro.

Sei sorelle, trame delle puntate dal 14 al 17 giugno: German scopre che Carolina sta cospirando contro le sorelle Silva

Petra afferma di essere al corrente dell'identità del sabotatore che aveva provocato l’incidente di Miguel; ciò avrà delle conseguenze inaspettate. Francisca non si arrende: non vuole ancora abbandonare il suo sogno di fare la cantante, per questo motivo decide di fare un ultimo tentativo, giocandosi il tutto per tutto.

Blanca sta facendo di tutto per contenere i costi delle sue nozze, senza attirare l’attenzione della dispotica Doña Dolores, ma quest’ultima inizia a sospettare di lei.

Intanto German scopre, casualmente, che Carolina sta tramando contro le sorelle Silva; Jesús invece ricatta Don Ricardo e gli estorce più soldi in cambio del suo silenzio.

Per conquistare Salvador e far ingelosire sua sorella Diana, Elisa decide di sfruttare la bellezza di Victoria. Nel frattempo, in fabbrica avviene uno spiacevole incidente e una costosissima partita di seta viene rovinata durante la fase di tinteggiatura.