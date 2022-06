Gemma Galgani sarebbe ricorsa nuovamente dal chirurgo estetico e Tina Cipollari non l'ha presa affatto bene. Le ultime indiscrezioni di queste ore rivelano che la dama torinese di Uomini e donne, approfittando della pausa del programma in tv, sarebbe ricorsa ancora una volta dal chirurgo estetico per dei nuovi interventi al volto.

La notizia ha subito infiammato i fan social della trasmissione e, tra i vari commenti contro la dama di Uomini e donne, è apparso anche quello dell'opinionista del programma, che ha condiviso il messaggio di un utente decisamente critico nei confronti di Gemma.

Gemma sarebbe ricorsa di nuovo al chirurgo estetico

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni su Uomini e donne rivelano che Gemma approfittando dei tre mesi di stop della trasmissione per la consueta pausa estiva, ne avrebbe approfittato per un nuovo "pit-stop" dal chirurgo estetico.

Dopo essersi rifatta il decolleté per tornare ad essere tonica, questa volta la dama torinese avrebbe chiesto aiuto al suo chirurgo estetico di fiducia per rimodellare il naso.

Si vocifera, inoltre, che Gemma avrebbe fatto anche un nuovo trattamento al viso per levigare la pelle e renderla maggiormente luminosa.

La dama di Uomini e donne avrebbe fatto due nuovi interventi

Insomma sarebbero due gli interventi ai quali la dama torinese di Uomini e donne si sarebbe sottoposta in queste ultime ore per prepararsi al meglio al ritorno in video, che avverrà il prossimo settembre.

Ancora una volta, infatti, Gemma dovrebbe essere presente nel parterre del trono over, pronta a rimettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella dopo una stagione decisamente poco fortunata che si è conclusa a maggio.

Sta di fatto che, la notizia di questi nuovi presunti interventi estetici ai quali si sarebbe sottoposta la dama di Uomini e donne, ha subito infiammato il popolo social.

In moltissimi si sono schierati contro la dama del trono over, accusandola di essere diventata ormai "ridicola" per la sua età con tutte queste operazioni di chirurgia.

Tina si scaglia ancora contro Gemma per i presunti nuovi interventi

E, tra i vari commenti social, c'è stato anche quello di Tina Cipollari che non si è fatta problemi a condividere il messaggio di un utente che ha letteralmente sparato a zero contro la dama torinese.

"Gemma è nata brutta e non c'è ritocco che tenga. O le cambiano la faccia o bella e giovane non tornerà mai. Smettetela di dire che siamo invidiosi di una che a 72 cerca solo uomini per fare se... E poi voi che la difendete, tanto vi prende solo in giro", ha scritto un fan sui social.

Immediata la reazione di Tina che si è trovata d'accordo con le parole al vetriolo di questa utente contro Gemma ed ha risposto con un sonoro: "Grande" con tanto di applausi.