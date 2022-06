Continuano le avventure della soap opera spagnola Sei sorelle, che in questa estate sta occupando il posto de Il Paradiso delle Signore. Le vicende che investiranno la famiglia Silva, nelle puntate in onda dal 27 giugno all'1 luglio, parlano di intrecci amorosi che riguarderanno Luis, Francisca e Gabriel. Ci sarà spazio anche per una scenata di gelosia. Le ragazze continueranno a destreggiarsi tra i problemi della dipartita del loro padre, con il perfido Don Ricardo a tramare la loro rovina. E mentre Rodolfo e Valentina si vedranno di nascosto, lo sposato German si innamorerà di Adela e arriverà al punto da mettere sua moglie di fronte ad un ultimatum.

Carolina, infatti, si comporterà in modo frivolo mettendo in giro delle brutte parole sulle sorelle Silva. Intanto tra Miguel e Petra ci saranno dei problemi dovuti alla mancanza di fiducia di lui. A cercare di ripianare la situazione ci penserà Celia con una sorpresa inaspettata per la coppia.

Anticipazioni Sei sorelle, German ha occhi solo per Adela

Don Luis continuerà a fare la corte a Francisca e la ragazza si mostrerà interessata anche se in realtà si sentirà sempre più attratta da Gabriel. Carolina indosserà il vestito regalatole qualche tempo fa dal marito German, mentre in realtà il proprietario della sartoria più frequentata del paese ha perso la testa per Adela. Quest'ultima si ritroverà a dover fare i conti con le tantissime attenzioni che German le dedicherà: alla fine capitolerà?

E mentre tra i fratelli Loygorri il clima sarà sempre più teso, Rodolfo e Valentina continueranno ad abbandonarsi ai loro piaceri, vivendo una relazione clandestina.

Spoiler Sei Sorelle: Francisca riceve una visita inaspettata da Lucia

Lucia farà ritorno dalla capitale francese e si recherà a trovare Francisca, sorprendendola.

Elisa alla fine riuscirà ad avere un appuntamento con Salvador. Le Silva ignoreranno i loschi scopi di Don Ricardo, il cui obiettivo è quello di far fallire la loro azienda di famiglia. In realtà le sorelle saranno preoccupate per le condizioni di salute di Rosalia, ormai sempre più grave. Miguel inizierà a pensare che Petra lo stia tradendo e vorrà vederci chiaro.

Carolina metterà in giro una serie di voci screditanti sulle sorelle Silva. German si darà da fare per mettere a tacere sua moglie e la metterà di fronte ad un aut aut. Nel frattempo Adela si aprirà a confidenze con le sue sorelle, rivelando dei retroscena sul rapporto con il defunto marito. Le minacce di Don Ricardo porteranno Salvador ad un bivio.

Una romantica cena tra Petra e Miguel nelle puntate di Sei Sorelle al 1° luglio 2022

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, in onda su Rai 1 fino al prossimo 1° luglio 2022, all'insaputa di Rodolfo, Blanca inviterà Victoria nella loro abitazione. Gabriel, invece, si ritroverà a perdere il controllo, facendo una sceneggiata di gelosia di fronte a Don Luis.

Francisca si infurierà moltissimo per l'atteggiamento di Gabriel. Tra Petra e Miguel la situazione sembrerà pendere per il peggio e, per ripianare i malintesi, Celia organizzerà una romantica cena all'Ambigù.