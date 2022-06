Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo è finito nuovamente al centro dei pettegolezzi. Stando ai rumor, il calciatore potrebbe avere un flirt con Antonella Fiordelisi. L'indizio sarebbe arrivato direttamente dai profili social di entrambi: i due si sarebbero cominciati a seguire su Instagram.

Il rumor

Secondo il portale Very Inutil People, non ci sarebbe alcun dubbio: Nicolò Zaniolo avrebbe una frequentazione in corso con Antonella Fiordelisi. Stando ai rumor, Nicolò e Antonella si sarebbero iniziati a seguire da poco, su Instagram. Tuttavia, non avrebbero perso tempo per organizzare un'uscita insieme.

I due diretti interessati al momento non hanno commento i rumor sul loro conto. Tuttavia, le voci diventerebbero sempre più insistenti anche perché l'ex protagonista di Temptation Island sarebbe tornata single da poco. Al contrario, il calciatore in forza all'A.S. Roma sarebbe single da un po' di tempo. Nell'ultimo periodo, Zaniolo è finito al centro della cronaca rosa per il botta e risposta con la sua ex compagna Chiara Nasti.

Antonella Fiordelisi sarebbe stata 'scartata' da Carlo Conti

La presunta nuova fiamma di Nicolò Zaniolo è molto conosciuta sul piccolo schermo. In passato, la modella ha avuto una relazione con il calciatore ex Napoli Gonzalo Higuain. Inoltre, la giovane è reduce da una relazione complicata con Francesco Chiofalo: i due avevano preso parte alla stessa edizione di Temptation Island, lui con la fidanzata dell'epoca mentre lei era una delle tentatrici.

Dal punto di vista professionale, Fiordelisi pare che sia stata scartata da Carlo Conti. La giovane avrebbe sostenuto il provino per partecipare a Tale e Quale Show, ma non sarebbe stata presa nel cast dello show di Rai1. Tuttavia, alcuni rumor parlano di una partecipazione al Grande Fratello Vip 7. La decisione di virare sul reality show di Canale 5 potrebbe essere arrivata dopo il "no" ricevuto dalla rete ammiraglia Rai.

Zaniolo-Nasti: addio con polemica

Dopo la vittoria della Roma in Conference League, Nicolò Zaniolo ha intonato con i tifosi giallorossi un coro contro il collega Mattia Zaccagni. Che cos'hanno in comune i due sportivi? Nicolò Zaniolo ha avuto una breve relazione con Chiara Nasti, quest'ultima ora è fidanzata con il calciatore della S.S.

Lazio e aspetta un figlio da lui.

In seguito alla caduta di stile da parte del centrocampista giallorosso, non era tardata ad arrivare la replica della sua ex. In risposta a un follower, la influencer aveva ironizzato sulle doti fisiche di Zaniolo. Tale commento, però, a sua volta aveva generato accuse di body shaming nei confronti dello sportivo.