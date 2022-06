Dopo la breve permanenza all'Isola dei Famosi, Soleil Sorge è rientrata in Italia. Stando ad una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, la 27enne italo-americana si è concessa qualche giorno di relax al mare. Non ci sarebbe nulla di strano, se non che è stata avvistata in atteggiamenti complici con un ragazzo. Come raccontato dall'esperta di Gossip, il ragazzo potrebbe essere il presunto fidanzato di Soleil.

La segnalazione

Tramite il suo account Instagram, Deianira Marzano ha postato uno scatto in cui è ritratta Soleil Sorge al mare con un ragazzo.

La blogger campana non ha espresso alcun giudizio in merito, ma si è limitata a riportare la segnalazione ricevuta da un fan che in quel momenti si trovava nella stessa spiaggia dell'ex gieffina: "Soleil al mare si baciava con questo ragazzo".

Secondo quanto riportato dalla segnalazione, Soleil e il giovane prima si sono concessi un po' di relax in spiaggia per prendere il sole. Poi, hanno deciso di buttarsi in acqua per rinfrescarsi. Come rivelato dal fan a Marzano, per tutto il tempo i due si sarebbero mostrati in atteggiamenti complici.

Carlo ha perdonato Soleil?

Soleil Sorge avrebbe deciso di uscire allo scoperto con Carlo.

Per chi non avesse seguito le dinamiche del Grande Fratello Vip 6 è giusto fare un passo indietro.

La 27enne italo-americana ha sempre dichiarato ad Alfonso Signorini di essere fidanzata con un ragazzo di nome Carlo. Dal momento che l'uomo non amerebbe il mondo del gossip, Sorge si sarebbe solo limitata a rispettare la sua scelta e non rendere pubblica la sua identità.

Per un certo periodo nella casa di Cinecittà si è pensato che Soleil avesse un fidanzato-fake: in sei mesi di reality show, il giovane non ha mai fatto una sorpresa alla concorrente.

Infine, dopo la fine dell'amicizia-speciale con Alex Belli, Sorge raccontava a Verissimo di provare un sentimento per il suo fidanzato ma non sapeva come potesse aver reagito nel vederla vicina all'ex coinquilino.

I prossimi impegni dell'ex gieffina

Soleil Sorge è rientrata dall'Honduras, dopo la breve permanenza con Vera Gemma: le due donne hanno avuto il compito di alimentare le dinamiche e spronare gli attuali naufraghi.

Al momento non è chiaro quali saranno i prossimi impegni della 28enne. Tuttavia, questo è stato un anno prolifico per Soleil: dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 6, Barbara d'Urso l'ha voluta fortemente a La Pupa e il Secchione Show in giuria con Antonella Elia e Federico Fashion Style.

L'ex gieffina sta avendo un grandissimo successo e non è escluso che il prossimo anno i suoi fan non la vedano di nuovo impegnata sul piccolo schermo.