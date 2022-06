Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole delle puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 20 al 24 giugno 2022, alle 20:45 circa e su RaiPlay on demand e anche in replica.

Negli episodi di Upas vedremo Raffaele in crisi per la situazione delicata che sta vivendo, ma le cose peggioreranno ancora di più dopo una scoperta alquanto spiacevole per Diego, che lo metterà di fronte a una scelta difficile.

Nel frattempo, Michele farà una proposta spiazzante a Silvia, appena tornata a Napoli dopo la sua permanenza in Puglia con il nuovo compagno Giancarlo: di che cosa si tratta?

Di seguito, le trame delle puntate inedite.

Un Posto al Sole settimana dal 20 al 24 giugno 2022

Nel dettaglio, le trame di Un Posto al sole al 24 giugno raccontano che per Speranza tornerà l'incubo del padre Espedito, che arriverà a Napoli per metterle i bastoni tra le ruote. Come faranno lei e Samuel a stare da soli e in santa pace? Mariella proverà ad aiutare la nipote, ma finirà per combinare un gran pasticcio.

Nel frattempo, Riccardo non è sereno dopo la decisione di vendere la proprietà dei nonni e il suo nervosismo si ripercuote su Rossella e Virginia, che non riescono a calmarlo.

L'incubo di Raffaele continua e la situazione precipita dopo che Nicotera scrive una lettera a Eugenio che metterà in profonda crisi la povera Clara.

Michele fa una proposta spiazzante Silvia

Nei prossimi episodi di Un Posto al sole dal 20 al 24 giugno, Silvia tornerà a Napoli dopo essere stata a Bari con Giancarlo e dovrà affrontare la crisi di Rossella, indecisa o meno se dare una seconda possibilità a Riccardo che, nel frattempo, si è riavvicinato a lei.

L'emotività di Silvia viene messa a dura prova anche da una proposta decisamente inaspettata da parte di Michele: di cosa si tratta e, soprattutto, metterà a rischio la sua storia con Giancarlo?

Un Posto al sole anticipazioni: Raffaele beccato con Elvira

Purtroppo, l'incubo che sta vivendo Raffaele finirà per inghiottirlo definitivamente. La situazione andrà sempre peggiorando, dopo che Nicotera riceverà una lettera da Tregara, che consegnerà subito a Niko.

Niko, spiazzato da quanto letto, capirà che deve intervenire subito se non vuole che Clara si trovi in guai seri.

Nel frattempo, Raffaele tornerà a confidarsi con Elvira, ma commetterà un passo falso.

Già, perché Diego vedrà suo padre ed Elvira abbracciati e capirà che qualcosa non va. Deciso a salvare il matrimonio di Raffaele e Ornella, farà di tutto per farli riavvicinare.

Infine, vedremo anche Lara e Marina di nuovo ai ferri corti, entrambe decise ad avere l'esclusiva di Roberto. Non sarà facile per Ferri gestire due donne così complicate, anche se il suo cuore palpita solo per la bella Giordano.