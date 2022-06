La nuova edizione di Uomini e donne è ancora lontana, ma sono già tante le indiscrezioni che circolano sia sul cast che sulla programmazione che riprenderà a metà settembre. In queste ore ad esempio, Amedeo Venza ha informato fan e curiosi del fatto che prossimamente potrebbero tornare le scelte serali dei tronisti, ovvero una versione del dating-show che è sempre molto piaciuta ai telespettatori.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Uomini e Donne è in vacanza da un paio di settimane, ma sul web non si parla d'altro che dell'edizione che inizierà a metà settembre.

Oltre al cast che la redazione sta mettendo su sia per il Trono Classico che per il Trono Over, di recente sono trapelate interessanti indiscrezioni su una versione particolare del dating-show che dopo l'estate potrebbe tornare in onda.

Stando a quello che racconta Amedeo Venza su Instagram, su Canale 5 potrebbe essere riproposte le puntate in prima serata del format condotto da Maria De Filippi, quelle che anni fa hanno spopolato ed appassionato.

In una Stories che il pugliese ha pubblicato sul suo profilo il 13 giugno, dunque, si legge: "Nelle prossima stagione, potrebbero tornare le scelte serali, tanto amate dai telespettatori ma sospese anche a causa del Covid".

Insomma, l'influencer fa sapere che nei mesi che verranno i tronisti potrebbero essere chiamati a comunicare la loro decisione definitiva in una location diversa dagli studi Elios, probabilmente un castello medievale dove verrebbe organizzata la festa di fidanzamento.

Il passato di Uomini e Donne in prime time

Uomini e Donne è già andato in onda in prima serata: prima che la pandemia cambiasse anche le regole dei programmi televisivi, il dating-show si era misurato con un orario diverso da quello in cui solitamente viene trasmesso.

Una recente edizione del format di Canale 5, infatti, ha visto i propri tronisti scegliere in un castello da sogno e davanti a parenti e amici: un meccanismo differente rispetto al solito, soprattutto perché proposto di sera e non nel primo pomeriggio.

Al tempo, furono in quattro a fidanzarsi all'esterno degli studi Elios: Lorenzo Riccardi con Claudia Dionigi, Luigi Mastroianni con Irene Capuano, Ivan Gonzales con Sonia Pattarino e Teresa Langella con Andrea Dal Corso.

Di queste coppie, soltanto due sono ancora insieme e fanno progetti importanti per il futuro: il "Cobra", in particolare, si dice che presto potrebbe diventare papà perché la compagna sfoggerebbe un pancino sospetto da qualche tempo a questa parte.

I futuri protagonisti di Uomini e Donne

Sempre restando tra le indiscrezioni della nuova edizione di Uomini e Donne, in questi giorni si parla parecchio del cast che sarà ufficializzato soltanto a fine agosto, ovvero quando ricominceranno le registrazioni.

Stando alle teorie che fan e giornalisti stanno facendo in questo periodo, tra i protagonisti del Trono Over 2022/2023 non dovrebbero mancare: Ida Platano, Armando Incarnato, Gemma Galgani, Pinuccia e Alessandro. Meno certezza, invece, pare ci siano per le riconferme di Riccardo Guarnieri, Biagio di Maro, Catia Franchi e Fabio Nova.

I ragazzi che animeranno la versione giovani del dating-show, invece, dovrebbero essere sia volti già noti che altri alla prima esperienza televisiva.

Tra gli ex corteggiatori che di recente sono stati accostati al trono, spiccano: Lilli Pugliese, Federica Aversano e Andrea Della Cioppa, tutti e tre rifiutati da chi hanno cercato di conquistare davanti alle telecamere per tanti mesi (rispettivamente Luca Salatino, Matteo Ranieri e Veronica Rimondi).