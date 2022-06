L'ex corteggiatore Andrea Della Cioppa è entrato nel cuore del pubblico di Uomini e donne, tanto che in molti lo vorrebbero come tronista nella prossima stagione. Se mai arrivasse la proposta, il giovane abruzzese accetterebbe ben volentieri di salire sul Trono. Dopo aver ricevuto il "no" dall'ex tronista Veronica Rimondi, che le ha preferito Matteo Farnea, Andrea ha confessato di aver sempre saputo che non sarebbe stato lui la scelta.

L'ex corteggiatore Andrea è entrato nel cuore del pubblico di U&D

Andrea Della Cioppa, l'ex corteggiatore di Veronica Rimondi ha conquistato il pubblico di Uomini e donne.

Ha lasciato il segno grazie al suo modo di fare schietto e sincero e mai offensivo. I telespettatori hanno apprezzato molto anche il modo in cui ha incassato il "no" della tronista. Andrea infatti, dopo aver capito di non essere la scelta di Veronica, le ha augurato il meglio, ha parlato solo bene di lei e dell'esperienza vissuta. Non solo, nonostante la delusione, è riuscito comunque a ringraziare tutti quanti: Veronica, Maria De Filippi e tutti gli addetti ai lavori. Insomma, è uscito a testa alta da Uomini e donne, mostrando una grande maturità. Basti pensare che ha fatto pure emozionare Tina Cipollari.

Andrea su Veronica e Matteo: 'Ho sempre avuto il sentore che fosse lui la scelta'

Insomma, un ragazzo d'oro Andrea.

Ora, a distanza di qualche settimana dalla sua uscita da Uomini e donne, l'ex corteggiatore è tornato a parlare dell'esperienza vissuta in questi ultimi mesi in tv e lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Fralof sul portale PiùDonna. Qui l'ex corteggiatore si è lasciato andare e ha raccontato come sta procedendo ora la sua vita dopo l'esperienza a Uomini e donne.

È tornato alla vita di tutti i giorni e ormai la delusione per non essere stato scelto da Veronica è stata smaltita. Parlando proprio della ragazza di Ferrara, Andrea ha rivelato di essere stato certo sin dall'inizio, che non sarebbe stato lui la scelta. Nonostante questo, ci ha provato fino alla fine. "Ho sempre avuto il sentore che fosse lui la scelta", ha infatti dichiarato riferendosi al "rivale" Matteo Farnea.

Della Cioppa nuovo tronista? Lui: 'Se mi dovessero proporre il trono accetterei'

Andrea comunque, non ha rimpianti. Ha fatto il suo percorso a Uomini e donne e ha tentato di conquistare di Veronica. Un peccato che non ci sia riuscito, ma come si suol dire, la vita va avanti. Per lui, potrebbe anche arrivare una nuova occasione proprio nel programma di Maria De Filippi. Se la redazione dovesse ascoltare il volere del pubblico, allora Andrea Della Cioppa sarebbe certamente il nuovo Tronista di U&D. Se arrivasse la proposta cisa farebbe l'ex corteggiatore? A questa domanda, Andrea ha risposto: "Se mi dovessero proporre il trono accetterei".

Lui stesso ha confidato di aver sempre seguito il programma e, ora che ha avuto modo di vedere come funziona, è sempre più convinto che proprio lì potrebbe trovare l'amore. Ora non resta che aspettare settembre per scoprire se sarà proprio lui uno dei nuovi tronisti della prossima stagione di Uomini e donne.