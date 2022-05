Andrea Della Cioppa è uno dei due corteggiatori che la tronista Veronica porterà sino alla fine del suo percorso. Andrea non sarà però la scelta della tronista, visto che la giovane di Ferrara gli preferirà Matteo. Delusione per il giovane personal trainer che, in queste settimane, è riuscito a farsi amare dal pubblico per il suo modo di fare schietto e sincero, ma sempre molto educato.

Veronica dice 'no' ad Andrea e sceglie Matteo: anticipazioni Uomini e donne

La stagione di Uomini e donne è arrivata ormai alla conclusione. Il programma terminerà mercoledì 1° giugno con la messa in onda della scelta di Veronica Rimondi.

La puntata è già registrata lo scorso 19 maggio, pertanto si è già a conoscenza della persona scelta. La giovane di Ferrara è arrivata al termine del suo percorso con Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. Due persone molto diverse tra loro ma che sono riuscite a catturare l'attenzione di Veronica. Dalle anticipazioni, si sa che la scelta è ricaduta su Matteo. Niente da fare quindi per Andrea, che dovrà quindi incassare il "no" della tronista.

Chi è Andrea, la non scelta di Veronica: 29 anni, è un personal trainer

Andrea si è fatto amare e apprezzare dal pubblico di Uomini e donne, anche per il suo modo diretto e schietto di dire le cose. Il ragazzo lo ha sempre fatto con educazione e questo è stato sempre apprezzato dai telespettatori.

Ma cosa si sa del corteggiatore?

Sbirciando sul web, si scopre che Andrea ha 29 anni ed è abruzzese. E laureato in Scienze motorie e lavora come personal trainer e chinesiologo. In passato è stato anche un calciatore. Si sa che ha la passione dei viaggi. Il suo fisico scolpito è i suoi modi gentili, hanno evidentemente catturato l'attenzione di Veronica, tanto che i due con il passare delle settimane, si sono avvicinati sempre di più.

Peccato che alla fine Andrea si sia dovuto arrendere, visto che Veronica ha scelto il rivale Matteo.

Andrea Della Cioppa sarà il nuovo Tronista di U&D dopo il 'no' di Veronica?

Al momento non si conoscono i dettagli relativi alla scelta di Veronica Rimondi. Pertanto, bisognerà attendere la messa in onda della puntata di Uomini e donne, per scoprire la reazione di Andrea Della Cioppa quando verrà a sapere di non essere la scelta della tronista.

Molti fan del programma di Maria De Filippi, non escludono che il 29enne abruzzese possa essere uno dei tronisti della prossima stagione di Uomini e donne e che prenderà il via a settembre. Insieme ad Andrea, i fan del programma, vedono come ottime candidate anche Federica Aversano e Lilli Pugliese. Non resta quindi che attendere qualche mese per scoprire se Andrea salirà sul Trono di U&D oppure no.